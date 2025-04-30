رونالدو يقود النصر السعودي أمام كاواساكي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب فريق النصر السعودي، اليوم الأربعاء، عن التشكيل الأساسي الذي سيواجه به فريق كاواساكي فرونتال الياباني، في المباراة التي ستقام بينهما على ملعب الإنماء "الجوهرة المشعة" بجدة، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ومن المنتظر أن يلعب الفائز من هذه المباراة ضد أهلي جدة في المباراة النهائية، المقرر إقامتها، مساء السبت المقبل.

تشكيل النصر السعودي ضد كاواساكي

وجاء التشكيل الأساسي كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام - سيماكان - علي لاجامي - نواف بوشل.

خط الوسط: أوتافيو - بروزوفيتش - علي الحسن.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - جون دوران - ساديو ماني.

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