الأربعاء 30 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

أبطال فيلم "اتجاه واحد" يحتفلون بانتهاء التصوير والعرض قريبا (صور)

انتهاء تصوير الفيلم،
انتهاء تصوير الفيلم، فيتو

انتهى أبطال وصناع فيلم “اتجاه واحد” من تصوير مشاهده، وهو من بطولة حسني شتا وهايدي رفعت وعدد آخر من الفنانين.

قصة فيلم اتجاه واحد 

ويجسد الفنان حسني شتا خلال أحداث الفيلم، شخصية رسام يدعى آدم وتربطه علاقة وطيدة مع عائلته، ولكن تنقلب حياته فجأة رأسًا علي عقب، وتأخذه في مسار آخر، بعد تعرضه لصدمة كبيرة ويصطدم بأنه لا يواجه سوى نفسه، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار من السايكو دراما.

أبطال فيلم اتجاه واحد 

فيلم إتجاه واحد من بطولة حسني شتا، هايدى رفعت معتز السويفي، تامر فرج، احمد محارب دوجلاس، عمرو عاكف، لبنى عزت، ناردين عبد السلام طارق النهري، ومن تأليف عبد الرحمن فتحي، إخراج حسن حجازي.

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