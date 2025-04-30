جمال عبد الرحيم يعلن عن إجراءات لوجستية استعدادًا لانتخابات الصحفيين

أشار الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إلى أن المقترحات التي ستقبل ويؤخذ عليها توصيات هي ما تتفق مع قانون النقابة، مؤكدًا عدم قانونية المقترح الذي يطالب بتعيين أربعة أعضاء في المجلس.

وأوضح «عبد الرحيم» أن اللجنة المشرفة على الانتخابات استقرت على تخصيص ٥ لجان في الدوري الأرضي و٦ لجان بالدور الأول و٤ لجان بالدور الثاني و٥ لجان بالدور الخامس.

وشدد عبد الرحيم على أن لجان التصويت لن تغلق إلا بعد تصويت كل الأعضاء.

ولفت إلى أن شركة المحمودية زودت النقابة بـ٢٨ فرد أمن إضافي ليصل عدد أفراد الأمن في النقابة إلى ٥٠ فردا.

وأشار إلى توفير عربة إطفاء وعربة إسعاف بالإضافة إلى ٦ أطباء لتقديم الإسعافات الأولوية.

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