أبرز أنشطة وزارة الإنتاج الحربي والوحدات التابعة خلال أبريل 2025

تنوعت أنشطة وزارة الإنتاج الحربي على مدار شهر أبريل ما بين عقد اجتماعات هامة وجولات تفقدية مفاجئة ومخططة للشركات والوحدات التابعة، وكانت أهم هذه الأنشطة كالتالي:

تابع وزير الإنتاج الحربى المهندس محمد صلاح خلال شهر أبريل العملية الإنتاجية فى العديد من الشركات المختلفة.

قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بمتابعة سير العملية الإنتاجية بشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة “مصنع 18 الحربي”، وسير العملية الإنتاجية بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة “مصنع 300 الحربي”.



كما استعرض الوزير محمد صلاح أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الحساب الختامي للشركات التابعة عن العام المالي 2023/2024.

استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى الموقف التنفيذى لـ (ثلاثة أرباع العام) من الموازنة التخطيطية للعام المالى (2024/2025).

تهنئة الأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد

كما بعث وزير الدولة للإنتاج الحربي يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد.

توقيع بروتوكول تعاون



كما وقعت الوزارة بروتوكول تعاون بين مركز التميز العلمي والتكنولوجي بالإنتاج الحربي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لمباشرة سير العملية الإنتاجية.

معرض الطاقة الشمسية والتخزين لايف مصر



وأجرى وزير الدولة للإنتاج الحربى زيارة مفاجئة لشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربى).

كما أجرى وزير الدولة للإنتاج الحربى زيارة مفاجئة لشركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربى).



وشاركت وزارة الإنتاج الحربي بمعرض الطاقة الشمسية والتخزين لايف مصر 2025 (SOLAR&STORAGE LIVE EGYPT 2025) خلال زيارة مخططة لشركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي).





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