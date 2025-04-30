ماوريسيو ساري مرشح لتدريب عملاق إيطاليا

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، أن المدرب المخضرم ماوريسيو ساري، ضمن قائمة نادي ميلان المختصرة لخلافة البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني الحالي، الذي سيرحل في نهاية الموسم.

كونسيساو على أعتاب مغادرة ميلان

ووصلت العلاقة بين ميلان وكونسيساو إلى طريق مسدود، واتخذت إدارة الروسونيري قرارًا بإقالته حال خسارة نهائي كأس إيطاليا، فيما قرر هو أيضًا الاستقالة حال الفوز باللقب، وفقًا لتقارير صحفية إيطالية.

ويلعب ميلان مع بولونيا في 14 مايو بنهائي كأس إيطاليا.

ساري مرشح لقيادة ميلان الإيطالي

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، يظل ماوريسيو ساري أحد الأسماء الرئيسية المرشحة لتدريب ميلان في موسم 2025-2026، في حالة رحيل سيرجيو كونسيساو.

وكان ساري مرشحًا بالفعل كبديل لباولو فونسيكا في ديسمبر الماضي، لكنه رفض توقيع عقد قصير الأجل، ما دفع الروسونيري إلى التعاقد مع سيرجيو كونسيساو.

ويرتبط كونسيساو بعقد مع ميلان حتى صيف 2026، لكن من المتوقع أن يقوم ميلان بتفعيل خيار إنهاء العقد في نهاية الموسم.

4 مرشحين لتدريب ميلان بخلاف ساري

وأشار التقرير، إلى مدربين إيطاليين آخرين بقائمة المرشحين لقيادة الروسونيري، مثل أنطونيو كونتي وماسيميليانو أليجري وجيان بييرو جاسبريني وروبرتو مانشيني.

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