مسلسل "الكابتن" في المركز الثاني للأعلى مشاهدة على Watch It

بالتزامن مع انطلاق عرضه الثاني بعد انتهاء شهر رمضان، استمر مسلسل "الكابتن" بطولة النجم أكرم حسني وآية سماحة، ضمن قائمة الأعلى مشاهدة على منصة Watch It.

واحتل العمل المركز الثاني وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي تابع العمل بعد الموسم الرمضاني المنصرم.

قصة وأبطال مسلسل الكابتن

وكان "الكابتن" قد تصدّر قائمة الأعلى مشاهدة في النصف الأول من شهر رمضان، وحافظ على مركزه ضمن الثلاثة الأوائل، قبل أن يحتل المرتبة الرابعة في النصف الثاني من الشهر.

ومع انتهاء الموسم وبدء إعادة عرض المسلسل، عاد ليتقدّم إلى المركز الثاني، ما يؤكد استمرار شعبيته وتحقيقه نسب مشاهدة مرتفعة حتى خارج الموسم الرمضاني.

وأعرب صناع العمل عن سعادتهم الكبيرة باستمرار تفاعل الجمهور مع المسلسل، سواء من خلال نسب المشاهدة أو من خلال تعليقات محبي العمل على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن هدفهم منذ البداية كان تقديم عمل يُدخل البهجة على البيوت المصرية ويجمع أفراد العائلة حول شاشة واحدة.

وقال المنتج كريم أبو ذكري إن التحدي الأكبر في "الكابتن" كان الاعتماد على كوميديا الموقف دون اللجوء إلى الإفيهات السطحية أو الخارجة، وهو ما ساعد على تقبّل العمل من كافة الفئات العمرية، مشيرًا إلى أن المسلسل صُنف "لجمهور عام" بسبب احترامه لعقل المشاهد وتقديمه محتوى نظيفًا وممتعًا في آنٍ واحد.

الجدير بالذكر أن مسلسل "الكابتن" مأخوذ عن قصة أيمن الشايب، من تأليف عمرو الدالي، وإخراج معتز التوني، ومن إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

وشارك في بطولته إلى جانب أكرم حسني وآية سماحة، كل من أحمد عبد الوهاب، وئام مجدي، سامي مغاوري، سوسن بدر، محمد رضوان، رحمة أحمد، أحمد الرافعي، عمر شرقي، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم شيكو، محمد عبد الرحمن، محمد أنور، ومي الغيطي.

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