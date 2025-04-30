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رياضة

أمم أفريقيا تحت 20 عاما، جنوب أفريقيا يتقدم على تنزانيا 1/0 في الشوط الأول

منتخب جنوب أفريقيا
منتخب جنوب أفريقيا تحت 20 عاما، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة جنوب أفريقيا ضد تنزانيا بنتيجة 0/1 للبافانا بافانا، في المباراة التي تقام اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما.

موقف جنوب أفريقيا وتنزانيا 

خسارة منتخب جنوب افريقيا أمام مصر في اللقاء الأول وضعتهم في موقف حرج، وأوقف سلسلة نتائجهم الإيجابية في مرحلة التصفيات عندما حققوا العلامة الكاملة وحصدوا 5 انتصارات متتالية وسجلوا 16 هدفًا في شباك مالاوي وليسوتو وجزر القمر وأنجولا وزامبيا دون أن تستقبل شباكهم أي هدف.

أما منتخب تنزانيا فقد تعادل سلبيا بدون أهداف أمام زامبيا في الجولة الأولى من بطولة أمم أفريقيا تحت 20 عاما.

وتأهل منتخب تنزانيا  للنهائيات للمرة الثانية في تاريخه بعد ظهوره الأول في نسخة 2021 في السنغال، ويطمح في ضربة بداية موفقة تحت قيادة مديره الفني حميد سليمان "موروكو" الذي يتولى تدريب المنتخب الأول أيضًا، مستفيدًا من الثقة التي صاحبت تأهله كبطل لتصفيات شرق أفريقيا.

 

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