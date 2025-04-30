وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود المحافظات لمواجهة الطقس السيئ

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم تطورات الأوضاع فى مختلف محافظات الجمهورية فى إطار تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة والأمطار، وذلك عبر مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستمعت وزيرة التنمية المحلية إلى تقرير من غرفة العمليات وإدارة الأزمات ومركز السيطرة للشبكة الوطنية حول الوضع بالمحافظات حتى الثالثة من عصر اليوم الأربعاء.

وأشار التقرير إلى تعرض عدد من المحافظات إلي نشاط للرياح محملة للأتربة بدرجات متفاوتة وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتم التعامل معها من الوحدات المحلية.

كما أوضح التقرير الذي تم عرضه علي وزيرة التنمية المحلية أن عدد من المحافظات شهدت إغلاق بعض الطرق الرئيسية والداخلية ومنها محافظتي الوادي الجديد وأسيوط، كما تسببت شدة الرياح في سقوط عدد من أعمدة الإنارة وذلك في محافظة مطروح وبلغت حوالي ١٩ عمود إنارة وتم التعامل مع الموقف من جانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للإصلاح السريع وعودة التيار الكهربائي.



كما أكد التقرير عدم وجود أي خسائر في الأرواح بين المواطنين من أبناء المحافظات، بالإضافة إلى هدوء نسبي واستقرار في الطقس في عدد من المحافظات المختلفة.

ووجهت الدكتورة منال عوض باستمرار متابعة تطورات الموقف مع هيئة الأرصاد الجوية واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة بالمحافظات حتي انتهاء موجة الطقس الحالية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظة ومراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتأكيد على أهمية مراجعة جاهزية معدات الإغاثة والطوارئ والتأكد من توافرها بكميات مناسبة.

وناشدت الدكتورة منال عوض، جميع المواطنين بتوخي الحذر، وعدم التواجد بأماكن الأشجار، أو أعمدة الإنارة، أو اللوحات مع تقليل الحركة على الطرق قدر الإمكان، والقيادة بهدوء وحذر على الطرق.

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