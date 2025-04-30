سكرتير عام مساعد قنا يتابع تطورات حالة الطقس من مركز السيطرة (صور)

تابع اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، الوضع الميداني بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، تزامنًا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بحدوث منخفض جوي محتمل.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة المتابعة اللحظية والميدانية لكافة المستجدات، ولا سيّما ما يتعلق بسوء الأحوال الجوية.

تطورات الحالة الجوية بقنا

وخلال المتابعة، رصد اللواء السعيد تطورات الحالة الجوية من خلال شاشات العرض المتصلة بغرف العمليات الفرعية، والتي تنقل صورًا حية لجميع المواقع الحيوية والطرق الرئيسية على مستوى المحافظة، بما يتيح تقييم تأثير الرياح والأمطار على المرافق الحيوية أولًا بأول، كما جرت متابعة دورية للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية والجهات المعنية.

وأكد السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، أن هذه المتابعة تأتي تنفيذًا لتكليفات محافظ قنا برفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، لضمان التدخل الفوري والسريع في حال وقوع أي طارئ، والحفاظ على سلامة المواطنين، وشدد على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل مع التقلبات الجوية، من خلال التنسيق الكامل بين غرفة العمليات المركزية وأجهزة المحافظة المختلفة، بالإضافة إلى غرف الأزمات بالمراكز والمدن.

سيطرة الشبكة الوطنية بقنا

وأشار إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية يمثل ركيزة محورية في دعم جهود الدولة لتحقيق منظومة استجابة موحدة وفعّالة للطوارئ، لافتًا إلى ما يتمتع به من إمكانيات تقنية وبشرية تسهم في سرعة اتخاذ القرار وتوجيه المعدات والفرق الميدانية بدقة وفي الوقت المناسب.

وأكد السعيد، استمرار رفع درجة التأهب بكافة المرافق الخدمية، ولا سيما قطاعات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والطرق، إلى جانب التأكيد على مراجعة كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار وتطهير البلوعات، مع توفير معدات سحب المياه في النقاط الساخنة، بما يضمن استمرار حركة المرور وعدم تأثر المواطنين بالخدمات الأساسية.

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