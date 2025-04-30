الأربعاء 30 أبريل 2025
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أخبار مصر

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي لمركز الدراسات الاستراتيجية

الفريق أول عبد المجيد
الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة بعنوان "السياسات الخارجية للدول الكبرى وتأثيرها على الأمن القومى المصرى".

جاء ذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة  ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة  القوات المسلحة والخبراء الاستراتيجيين والشخصيات العامة والإعلاميين.

هيئة الإستخبارات العسكرية

 

بدأت المراسم بكلمة اللواء أح شريف فكرى رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية أكد خلالها على أن فعاليات هذا البحث تأتى فى ظل تحديات إقليمية ودولية متسارعة، مشيرًا إلى جهد مركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة لدراسة وتحليل التطور المستمر للحروب والأحداث المعاصرة.

الأهمية الإستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط

 

وشارك فى إعداد البحث نخبة من الخبراء الإستراتيجيين والباحثين فى مجال الدراسات الإستراتيجية والسياسية، وتناول البحث مناقشة الأهمية الإستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وأهداف ومصالح الدول الكبرى بالمنطقة فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية، وانتهى البحث إلى تقديم إستراتيجية مقترحة لمواجهة إنعكاسات السياسات الخارجية للدول الكبرى لتحقيق متطلبات الأمن القومى للدولة المصرية.

وفى نهاية البحث نقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، مشيدًا بموضوع البحث والجهد المبذول به وأهميته فى دعم وتنمية القوى الشاملة للدولة مؤكدًا على أهمية اتباع أحدث الأساليب العلمية فى معالجة التحديات.

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