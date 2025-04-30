"مليون مبتكر مؤهل"، مبادرة وطنية لتأهيل شباب الجامعات لسوق العمل المحلي والدولي

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النسخة الثانية من المبادرة الوطنية "كن مستعدًا" تحت شعار "مليون مبتكر مؤهل" (Be Ready – 1M)، والتي تستهدف بناء قدرات وتأهيل مليون طالب وخريج من الجامعات المصرية، لتزويدهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل المحلي والدولي، في خطوة تعكس إيمان الدولة بدور الشباب كمحرك رئيسي للتنمية.

وتأتي المبادرة في إطار خطة الوزارة لتعزيز دور الجامعات في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير المهارات العملية والتقنية والابتكارية لدى الطلاب، بالتعاون مع شركاء التنمية من القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

وتشمل المبادرة إطلاق منصة رقمية متكاملة، توفر مسارات تأهيل مهني وابتكاري متعددة، إلى جانب إتاحة فرص تدريب وتوظيف حقيقية للشباب، بما يتماشى مع التحولات العالمية في متطلبات سوق العمل، ويسهم في تعزيز تنافسية الكفاءات المصرية إقليميًا ودوليًا.

وأكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الوزارة تتابع عن كثب تقارير المهارات العالمية وتعمل على مواءمة المناهج الجامعية معها، من أجل إعداد خريجين قادرين على التكيف مع متطلبات الوظائف المستقبلية، مشددًا على أن المبادرة تستهدف تمكين الشباب وتأهيلهم علميًا وعمليًا، بما يعزز من فرص تصدير العمالة المؤهلة إلى الأسواق الخارجية.

وأشار الوزير إلى أن "مليون مبتكر مؤهل" لا تقتصر على التدريب التقليدي، بل تتضمن دعمًا شاملًا يشمل بناء المهارات الرقمية، وريادة الأعمال، والابتكار، وإتاحة الفرصة للمشاركين في الحصول على شهادات معترف بها دوليًا.

وتُعد هذه المبادرة استكمالًا للجهود الوطنية الرامية إلى ربط التعليم بسوق العمل، وتفعيل دور الجامعات في دعم خطط الدولة التنموية، من خلال إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على قيادة المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.