رغم توقعات العاصفة الترابية، الهدوء يسيطر على سماء وسط البلد (صور)

وسط توقعات بهبوب عاصفة ترابية، لا تزال سماء وسط البلد ساطعة دون أي مؤشرات جوية واضحة على تأثيرات العاصفة حتى اللحظة. ورصدت الجهات المختصة انتظامًا ملحوظًا في حركة المرور، حيث لم تسجل أي اضطرابات أو اختناقات مرورية في الشوارع الرئيسية.

سماء وسط البلد أثناء العاصفة

شهدت شوارع وسط البلد استقرار الأوضاع بشكل طبيعي، دون أي تأثير يُذكر للعاصفة المتوقعة على الحياة اليومية في المنطقة. ويأتي ذلك في ظل استعدادات مسبقة من الجهات المعنية للتعامل مع أي تطورات محتملة في الأحوال الجوية.

سماء وسط البلد أثناء العاصفة

هيئة الأرصاد الجوية تعلن درجات الحرارة اليوم الأربعاء



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم الأربعاء، حيث ترتفع درجات الحرارة حتى 5 درجات مئوية بالتزامن مع تعرض البلاد لمنخفض خماسينى، ويسود طقس حار على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

سماء وسط البلد أثناء العاصفة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.

سماء وسط البلد أثناء العاصفة

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، ومائل للبرودة وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 23



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة الصغرى:23



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