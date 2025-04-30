الأوبرا تقدم مؤلفات عالمية على التشيللو والبيانو لأول مرة في مصر

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلًا لعازف التشيللو مارسيلينو بمصاحبة عازفة البيانو نغماية وذلك في التاسعة مساء الخميس الأول من مايو على المسرح الصغير.

حفل عازف التشيللو مارسيلينو

و يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات العالمية الكلاسيكية منها معزوفات من روميو وجوليت هى المشهد - المينويت - جولييت الصغيرة - الأقنعة - آل مونتاجو وآل كابوليت - الأب لورانس - مركوشيو - رقصة الفتيات مع الزنابق - روميو وجوليت قبل الفراق لـ سيرجى بروكوفييف، إلى جانب عدد من الأعمال التى تقدم لأول مرة فى مصر منها الحياة القصيرة - الرقصة الإسبانية الأولى لـ مانويل دى فايا وتوزيع موريس جندرون، بالاد وسيريناده لـ يوزف سوك، البولونيز لـ أنتونين، بارافرايز على لارجو آل فاكتوتوم من أوبرا حلاق إشبلية لـ ماريو كاستلنووفو ـ تيديسكو وتوزيع بياتيغورسكى.

يأتى الحفل في إطار البرنامج الإبداعي المتنوع لدار الأوبرا المصرية الهادف إلى إتاحة الفرصة للجمهور للتفاعل مع تجارب موسيقية عالمية راقية واستمرارا لرسالتها كأحد أهم منارات الفنون الجادة.

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