عبد السلام موسى وهالة القوصي يكشفان "سحر السينما" ضمن أسبوع القاهرة للصورة

يستعد مدير التصوير السينمائي عبد السلام موسى لإطلاق معرضه الفني "شيء من السحر" والذي يقام ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للصورة.

معرض شيء من السحر

ويأتي ذلك بتنسيق الفنانة البصرية والمخرجة السينمائية هالة القوصي والشريكة الدائمة لعبد السلام موسى في العديد من الأعمال السينمائية منها فيلم "شرق ١٢" والذي شارك في نصف شهر المخرجين في الدورة ٧٧ من مهرجان كان السينمائي الدولي.

ويعد "شيء من السحر" الذي سيقام في كايرو ديزاين ديستريكت CDD بالقاهرة الجديدة من 6-18 مايو القادم هو المعرض الفني المنفرد الأول لعبدالسلام موسى بعد مشاركته في العديد من المعارض مع عدد من مديري التصوير والمصورين، ليطلق سحره الخاص من خلال تجربة بصرية مختلفة، تعتمد على عرض مركب من ثلاث شاشات تعرض كل منها سردية بصرية جديدة من مشاهد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي شارك فيها عبدالسلام موسى، والذي صنفته مجلة - American Cinematographer أحد أهم وأعرق مجلات التصوير السينما في العالم- واحدا من أكثر مديري التصوير الواعدين في العالم لعالم 2020، والذين أصبح لديهم بصمة واضحة تميزهم، من خلال الأعمال المتميزة التي شارك فيها مثل "موجة حارة" و"إمبراطورية ميم"، و"هرج ومرج" و"مصور قتيل"، "ولد وبنت" و"أفراح القبة" و"ضي" و"الجريمة" و"زهرة الصبار".

"شيء من السحر- A kind of Magic"

وأشار عبدالسلام موسى إلى أن اسم المعرض "شيء من السحر- A kind of Magic" جاء بالاتفاق مع شريكته المخرجة هالة القوصي والذي استلهماه من كلمات الناقد الكبير الراحل مجدي الطيب ليعكس التجربة الاستثنائية التي سيجد زائر المعرض نفسه داخلها؛ فمن خلال ثلاث شاشات وتسع سماعات تستعرض بشكل متزامن شريط سينمائي يقدم شخصيات الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية خارج سياقها المعتاد؛ ما يخلق لدى المشاهد تجربة درامية متفردة وحالة فنية مختلفة.

ووصفت المخرجة هالة القوصي المعرض قائلة أن فكرة المعرض انطلقت من كلمات الناقد الكبير الراحل مجدي الطيب: "استبدل عبدالسلام الكاميرا بعصا سحرية محولا الشاشة الكبيرة أو الصغيرة إلي عالم مشحون بالسحر والجمال والرهبة" ففي العرض تتلاقى الشخصيات التي أضاءها عبدالسلام لكبار صانعي الأفلام في مصر وخارجها في عالم جديد في عالم عبد السلام موسى السحري، في مزيج من شروق الشمس وغروبها، وضوء البدر، وأضواء المسرح، ولهيب الشموع والنيران المشتعلة، وتنبعث في هذه الشخصيات حياة جديدة، في تجربة سينمائية ساحرة تتكشف بطريقة فريدة لكل مشاهد".



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