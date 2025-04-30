الزمالك ينهي مرانه استعدادا لمواجهة المصري

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الرئيسية، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي، في اللقاء المرتقب الذي يجمع الفريقين غدا على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهد المران تركيز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو على الجوانب البدنية والفنية، حيث خُصصت فقرة بدنية كاملة في بداية التدريب بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية لدى اللاعبين، وتجهيزهم بشكل مثالي للقاء الصعب أمام الفريق البورسعيدي.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات يوم السبت الماضي، من أجل التقاط الأنفاس وتفادي الإرهاق، قبل العودة للتدريبات المكثفة استعدادًا للمواجهة المقبلة.

وحرص بيسيرو خلال المران على توجيه تعليمات خاصة لبعض اللاعبين، وتصحيح بعض الجوانب التكتيكية التي ظهرت خلال المباريات الماضية.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في مواجهة المصري، من أجل تعزيز موقعه في جدول الترتيب، ومواصلة المنافسة على اللقب في ظل تقارب النقاط بين الفرق المتأهلة لهذه المرحلة الحاسمة من المسابقة

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