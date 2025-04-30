الأربعاء 30 أبريل 2025
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معهد بحوث الإلكترونيات يستقبل دفعة جديدة من حديثي التخرج

معهد بحوث الاليكترونيات،
معهد بحوث الاليكترونيات، فيتو

 استقبل معهد بحوث الإلكترونيات، تحت رعاية الدكتورة شيرين عبد القادر محرم، رئيس المعهد، دفعةً جديدةً من خريجي الكليات الهندسية والتكنولوجية المشاركين في المنحة التدريبية المخصصة لحديثي التخرج، والتي ينظمها المعهد بمقره الرئيسي.

 

معهد بحوث الإلكترونيات يستقبل دفعة جديدة من حديثي التخرج

في ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأهمية دعم التدريب التطبيقي والمهني للشباب، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتطوير الكوادر البشرية في المجالات ذات الأولوية الوطنية، وعلى رأسها صناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتحول الرقمي والتنمية المستدامة.  

تستهدف المنحة تدريب حديثي التخرج من مختلف الجامعات المصرية في تخصصات: الحاسبات والنظم، بحوث المعلوماتية، الإلكترونيات الدقيقة، الطاقة العالية، الخلايا الضوئية، النانوتكنولوجي، والموجات الميكروية، تحت إشراف نخبة من كبار الباحثين والمتخصصين بالمعهد.  

وكان المعهد قد أعلن عن فتح باب التقديم للمنحة يوم الثلاثاء 9 مارس 2025، حيث بلغ عدد المتقدمين 213 خريجًا وخريجةً من جامعات: (القاهرة، عين شمس، المنصورة، المنوفية، الجامعة البريطانية بالقاهرة، حلوان، بني سويف، الأزهر، الجامعة الصينية، الصفوة، المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالإسكندرية)، وتم اختيار 90 منهم وفقًا للمعايير والشروط المحددة.  

وتُشرف على تنفيذ البرنامج التدريبي الدكتورة عصمت عبد الله، الأستاذة المتفرغة بقسم الدوائر الشريطية، بما يعكس التزام المعهد بدوره في إعداد كوادر بحثية مؤهلة تسهم في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز مكانة مصر في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

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