شيخ الأزهر يستقبل وفدًا تايلانديًّا لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك 

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهر، روس جاليشاندرا، نائب وزير الخارجية بمملكة تايلاند، بحضور تاناوات سيريكول سفير مملكة تايلاند بمصر، والوفد المرافق لهما، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

شيخ الأزهر يؤكد عمق العلاقات التي تربط الأزهر بمملكة تايلاند

وأكد شيخ الأزهر عمق العلاقات التي تربط الأزهر بمملكة تايلاند، مشيرًا إلى أن ذكريات زيارة فضيلته الأخيرة لمملكة تايلاند لا تزال عالقة في ذهنه بسبب ما وجده من كرم الضيافة وحسن الاستقبال ومشاعر الأخوة الدافئة خاصة خلال لقاء جلالة ملك تايلاند وقرينته، لافتًا إلى أن الأزهر يسعد باستقبال أكثر من ٣١٠٠ طالب تايلاندي يدرسون بمختلف المراحل التعليمية في الأزهر، ويقدم الأزهر ١٦٠ منحة دراسية سنويًّا لأبناء المسلمين في تايلاند للالتحاق بالتعليم الأزهري، بالإضافة إلى أن هناك ١٣٣ معهدًا في تايلاند تم معادلة شهادتها طبقًا للشهادة الأزهرية.

استعداد الأزهر لإنشاء مكتب إقليمي لمركز الأزهر لتعليم اللغة العربية في تايلاند

كما أكد الإمام الأكبر استعداد الأزهر لإنشاء مكتب إقليمي لمركز الأزهر لتعليم اللغة العربية في تايلاند، خدمة لأبناء المسلمين في تايلاند لتعلم لغة القرآن الكريم؛ حيث أكد نائب وزير الخارجية تقديره لهذا المقترح المهم، وأنه سيقوم بمتابعة هذا الأمر لإنجازه في أسرع وقت.

من جانبه، أعرب نائب وزير الخارجية التايلاندي عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقدير بلاده لما يقوم به فضيلته لنشر قيم التسامح والسلام العالمي، مصرحًا: "زيارة فضيلتكم الأخيرة لبلادنا خلال العام الماضي أثمرت وبشكل كبير في تعزيز العلاقة بين البلدين، ونقدر دوركم جهودكم في تعزيز الحوار بين الأديان، وتقديم المنح الدراسية لأبناء المسلمين في تايلاند للالتحاق للدراسة بجامعة الأزهر"، مشيرًا إلى أن خريجي الأزهر في تايلاند يقومون بدور مهم في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار.

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