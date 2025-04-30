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صحة ومرأة

طبيب نفسي: 80% من حالات الاعتداء والتحرش بالأطفال من الأصدقاء ومعارف الأسرة

التحرش بالأطفال،
التحرش بالأطفال، فيتو

قال الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي: إن 80% من حالات الاعتداء والتحرش بالأطفال تكون من محيط الأسرة سواء أقارب أو أصدقاء أو معارف للأسرة. 

أوضح في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن الطفل الذي يتعرض لتحرش واعتداء جنسي إذا كان عمره أقل من ٣ سنوات لا يتذكر هذه الأحداث عند الكبر.

أنواع التحرش بالأطفال 

وأشار استشاري  الطب النفسي في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن هناك أنواعا من التحرش، تحرش كامل بالطفل أو مجرد مداعبات خارجية بالطفل، لافتا أنه إذا كان أقل من ٣ سنوات لن يشتكي أو يتذكر ذلك والأفضل للوالدين إذا علموا ذلك ألا يذِّكروه عندما يكبر.

الطفل الذي يزيد عمره عن 4 سنوات يتذكر حوادث التحرش 

وأوضح الدكتور جمال فرويز أن الطفل إذا كان عمره أكبر من ٤ سنوات وتعرض للتحرش فهو يتذكر هذه الحادثة، وتؤثر سلبا في حالته النفسية ويجب أن يأخذ الطفل حقه من ذلك المعتدي، ويشعر بذلك حتى لا يصاب بالخوف طوال حياته.

الاعتداء الجنسي على الأطفال

وأوضح أن الطفل إذا تعرض لاعتداء جنسي كامل يجب متابعة الطفل إذا كان يرى أحلاما مزعجة ويشعر بالخوف ومراقبة طريقة الأكل والنوم، وإذا كان فيها تغيير يجب ان يتم التدخل بالعلاج النفسي. 

وأشار إلى أن الطفل يعرف أنه يتعرض لاعتداء ويسكت لأن المتحرش يهدده كما يعتبر الطفل هذه الواقعة وصمة عار له ويكتم الأمر داخل نفسه.

وأوضح الدكتور جمال فرويز أنه عندما يكبر يتذكر إذا تحدث أحد أمامه عن هذه الأحداث السيئة ويتذكرها بالتفصيل بعد الكبر ويعتبرها وصمة عار له لأنه ضعيف وصغير ولم يستطع الدفاع عن نفسه.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات دمنهور قضت بمعاقبة المتهم بالاعتداء على طفل داخل مدرسة في البحيرة بالسجن المؤبد.

وتعود الواقعة إلى اتهام "ص. ك."، 79 عامًا، ويعمل مراقبًا ماليًّا بإحدى المدارس الخاصة، في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 بالاعتداء على الطفل.

وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة قد تلقت بلاغًا من أسرة الطفل يفيد بتعرض ابنهم لاعتداء داخل المدرسة، وعلى إثره تم القبض على المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية.

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