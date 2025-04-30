عبد المحسن سلامة يكشف تفاصيل لقائه بوزير المالية

قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، إن أحدث لقاء كان لقاء الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، بمقر الوزارة، وحينما أوعد انفذ والتاريخ شاهد على ذلك في ٢٠١٧.

المشكلات الاقتصادية للصحفيين

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي بمؤسسة الأهرام: ناقشت كل المشكلات المالية المتعلقة بالنقابة سواء على مستوى الأفراد "البدل" أو على مستوى النقابة كمشروع العلاج، بدل البطالة، وخلافه.

وتابع: أوجه كل الشكر والتقدير للوزير على تفهمه الكامل لكل مطالبنا.. هناك روح جديدة من قبل الحكومة وانفتاح كبير على مطالبنا وتفهمه للأوضاع الاقتصادية.

واستطرد: عرضت على الوزير زيادة البدل بأرقام غير مسبوقة وستأتي الزيادة بشكل يليق بالزملاء الصحفيين.. وأؤكد أنها لن تكون زيادة واحدة من أجل سد الفجوة بين البدل وبين المتطلبات المعيشية للزملاء الصحفيين.

دعم ميزانية النقابة

وأوضح أيضا هناك زيادة الإعانة السنوية المقدمة النقابة لدعم مشروع العلاج وإعانة البطالة ورفض القرض الحسن إلى ٢٠ ألف ومضاعفته في حالات معينة كزواج الأبناء

وأشار إلى أن نفس زيادة البدل هي نفس زيادة المعاشات بنفس الرقم، حتى المحبوسين سوف ندعم أسرهم حتى نحل لهم مشكلاتهم.

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