سفير الصومال: العلاقات بين القاهرة ومقديشو قوية وراسخة وتاريخية ولا صحة لحدوث توتر

أكد السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن العلاقات المصرية الصومالية هي علاقات قوية راسخة وممتدة عبر التاريخ، ولا تشوبها أي شائبة، مؤكدا حرص جمهورية الصومال الفيدرالية على تعزيز التعاون مع جمهورية مصر العربية وزيادة وتيرة التنسيق خلال المرحلة المقبلة.

معلومات مغلوطة بشأن توتر العلاقات بين الصومال ومصر

ونفى سفير الصومال بالقاهرة في بيان له- ما أوردته صحيفة العربي الجديد من معلومات مغلوطة بشأن توتر العلاقات بين جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية مصر العربية وتجميد اتفاقية التعاون العسكري التي وقعها البلدان في أغسطس من العام 2024، مؤكدا أنها عارية تماما عن الصحة.

مصر كانت وما زالت وستظل داعمة للصومال

ودعا سفير الصومال بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وسائل الإعلام إلى توخى الدقة وعدم الاستناد إلى معلومات مغلوطة تمس العلاقات بين الأشقاء.

وشدد سفير الصومال على أن مصر كانت وما زالت وستظل داعمة للصومال، مثمنا جهود جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الصومال على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والامنية والثقافية.

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