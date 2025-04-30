الأربعاء 30 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مصدر بالزمالك: الاتفاق تم مع مدير رياضي أجنبي والإعلان في نهاية الموسم

نادي الزمالك، فيتو
نادي الزمالك، فيتو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة أنهت بشكل شبه رسمي الاتفاق مع مدير رياضي أجنبي جديد، سيتم الإعلان عنه عقب نهاية الموسم الجاري.

وأوضح المصدر أن الاتفاق تم بعد سلسلة من المفاوضات استمرت لأسابيع، وشهدت دراسة عدة سير ذاتية لمديرين رياضيين من جنسيات مختلفة قبل الاستقرار على الاسم الأنسب لمتطلبات المرحلة المقبلة.

تطوير منظومة الكرة على المستوى الفني والإداري

وأشار المصدر إلى أن المدير الرياضي الجديد يمتلك خبرات كبيرة في إدارة ملفات الكرة داخل أندية محترفة، وسبق له العمل في دوريات أوروبية معروفة، كما يمتاز بفكر احترافي قادر على تطوير منظومة الكرة داخل النادي على المستوى الفني والإداري.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة الزمالك لإعادة هيكلة قطاع الكرة وبناء مشروع طويل الأجل يعيد للفريق توازنه المحلي والقاري، خاصة بعد الانتقادات التي طالت أداء القطاع خلال المواسم الماضية.

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الرياضي الجديد مهامه فور انتهاء الموسم، على أن يضع استراتيجية شاملة تشمل اختيار الصفقات الجديدة، تطوير قطاع الناشئين، وإعادة الانضباط الفني والإداري داخل الفريق الأول.

وتتحفظ الإدارة حاليًا على إعلان اسمه احترامًا للتعاقدات الرسمية، وتفاديًا لأي تشويش قبل نهاية الموسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استراتيجية شاملة الصفقات الجديدة الزمالك داخل نادي الزمالك نادي الزمالك ا نادي الزمالك

مواد متعلقة

الزمالك يدرس التحرك قانونيًا ضد زيزو بسبب شكواه للجنة شؤون اللاعبين

الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة المصري بالدوري

ads

الأكثر قراءة

دفاع طفل البحيرة يدعي مدنيا بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه

التحفظ على المتهم بالاعتداء على طفل البحيرة

المؤبد للمتهم بالاعتداء على طفل البحيرة

المتهم بالاعتداء على طفل البحيرة: معملتش حاجة

البيوت تختفي والشوارع خالية من الناس، التفاصيل الكاملة لأعنف عاصفة ترابية تضرب محافظات مصر

المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين يسلم نفسه لحرس محكمة جنايات دمنهور

العاصفة الترابية تصل القاهرة، غيوم وأتربة (صور وفيديو)

وصول فريق مرتضى منصور وتشديدات أمنية استعدادا لمحاكمة المتهم بالاعتداء على طفل البحيرة

خدمات

المزيد

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم

اشترى كيلو السكر اليوم بـ36 جنيها

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

بالتزامن مع المنخفض الخماسيني.. خريطة الأمطار الرعدية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالتزامن مع عاصفة اليوم، تعرف على دعاء النبي عند الرياح الشديدة

ماذا يجب على المسلم فعله عند حلول العاصفة الترابية؟، عالم أزهري يوضح

ما حكم دفع الزكاة لجمعية تتولى رعاية مرضى الـ"ألزهايمر"؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية