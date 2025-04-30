مصدر بالزمالك: الاتفاق تم مع مدير رياضي أجنبي والإعلان في نهاية الموسم

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة أنهت بشكل شبه رسمي الاتفاق مع مدير رياضي أجنبي جديد، سيتم الإعلان عنه عقب نهاية الموسم الجاري.

وأوضح المصدر أن الاتفاق تم بعد سلسلة من المفاوضات استمرت لأسابيع، وشهدت دراسة عدة سير ذاتية لمديرين رياضيين من جنسيات مختلفة قبل الاستقرار على الاسم الأنسب لمتطلبات المرحلة المقبلة.

تطوير منظومة الكرة على المستوى الفني والإداري

وأشار المصدر إلى أن المدير الرياضي الجديد يمتلك خبرات كبيرة في إدارة ملفات الكرة داخل أندية محترفة، وسبق له العمل في دوريات أوروبية معروفة، كما يمتاز بفكر احترافي قادر على تطوير منظومة الكرة داخل النادي على المستوى الفني والإداري.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة الزمالك لإعادة هيكلة قطاع الكرة وبناء مشروع طويل الأجل يعيد للفريق توازنه المحلي والقاري، خاصة بعد الانتقادات التي طالت أداء القطاع خلال المواسم الماضية.

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الرياضي الجديد مهامه فور انتهاء الموسم، على أن يضع استراتيجية شاملة تشمل اختيار الصفقات الجديدة، تطوير قطاع الناشئين، وإعادة الانضباط الفني والإداري داخل الفريق الأول.

وتتحفظ الإدارة حاليًا على إعلان اسمه احترامًا للتعاقدات الرسمية، وتفاديًا لأي تشويش قبل نهاية الموسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.