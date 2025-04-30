الأربعاء 30 أبريل 2025
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محافظات

العاصفة الترابية تصل المنيا وغيوم تسود سماء عروس الصعيد (فيديو)

العاصفة الترابية
العاصفة الترابية تصل المنيا وغيوم يسود سماء عروس الصعيد

تسبب وصول العاصفة الترابية إلى محافظة المنيا في حالة من القلق بين المواطنين، حيث انتشرت أصوات شديدة بسبب الهواء في سماء عروس الصعيد، مما زاد من توتر الأجواء.

العاصفة الترابية تصل المنيا وغيوم يسود سماء عروس الصعيد 

بدأت العاصفة، التي تحمل معها الأتربة الصفراء، في التأثير على حركة المرور وإعاقة الرؤية في مختلف الشوارع والطرق السريعة، مما جعل السكان يتجنبون الخروج إلا للضرورة القصوى.

العاصفة الرملية الجوية في المنيا 

وفي تصريح لـ محمود أبو الحسن سيد، أحد أهالي المنيا، قال: "لم أسمع مثل هذه الأصوات من قبل، والأجواء كانت غير طبيعية، ونتمنى أن تمر هذه العاصفة بسرعة."

رفع حالة الطوارئ في المنيا 

وتواصل الأجهزة التنفيذية في المحافظة متابعة الوضع، حيث تم رفع حالة الطوارئ، وتوجيه نصائح للمواطنين بالبقاء في منازلهم وتجنب السفر خلال هذه الأوقات الحرجة.

 

كما أعربت هيئة الأرصاد الجوية عن قلقها من استمرار هذه الحالة لأيام قادمة، داعية الجميع إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة. 

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