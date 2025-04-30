558 فرصة لكوادر مصرية في القطاع الهندسي للعمل بالسعودية

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، عن توفير 558 فرصة عمل للكوادر المصرية للعمل في مجال القطاع الهندسي بإحدى شركات المقاولات بالمملكة العربية السعودية.

مكتب التمثيل العمالي بالرياض

وأوضح الوزير أن هذه الفرص الجديدة وفرها مكتب التمثيل العمالي بالرياض، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل.

ودعا الشباب المتخصص في المجالات- المرفقة مع هذا البيان بالرواتب حسب التخصص- لتقديم السيرة الذاتية من اليوم الأربعاء الموافق 30-4-2025، ولمدة 5 أيام على البريد الالكتروني التالي هنا

وظائف وزارة العمل، فيتو

مميزات الفرص الجديدة

من جانبها، أوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن مميزات هذه الفرص الجديدة أن الشركة تتحمل الإقامات وتجديدها، ونقل الكفالة أو التأشيرة، والتأمين الطبي، وكذلك تذكرة الطيران ذهابا وعودة، عند استحقاقات الإجازات السنوية.

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