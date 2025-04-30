الأربعاء 30 أبريل 2025
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رياضة

صبحي وإدريس يحضران منتدى التضامن الأولمبي بالعاصمة الإدارية

ياسر إدريس وأشرف
ياسر إدريس وأشرف صبحي، فيتو

حرص كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، على حضور فعاليات منتدى التضامن الأولمبي، المقام حاليًا بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 54 لجنة أولمبية وطنية أفريقية، ويستمر حتى 5 مايو المقبل.

كما شهد المنتدى حضور حازم حسني السكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية، وشريف القماطي أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، بالإضافة إلى أحمد أبو القاسم، الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية (الأنوكا)، وياسين يوسفي، مدير وحدة التضامن الأولمبي في أفريقيا.

تعزيز التعاون الرياضي بين اللجان الأولمبية الأفريقية

وشدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، خلال الكلمة الترحيبية، على أن مصر كانت وستظل قلب أفريقيا النابض، وتفتح ذراعيها دائمًا للأشقاء من مختلف الدول، مؤمنين بأهمية تعزيز التعاون الرياضي بين اللجان الأولمبية الأفريقية من أجل مستقبل مشرق للرياضة في قارتنا السمراء.

ويعد المنتدى نقطة تحول في مسار تطوير الرياضة في القارة الأفريقية، حيث شهد عرض الخطة الرباعية للتضامن الأولمبي للفترة من 2025 إلى 2028، التي تهدف إلى تعزيز النظام البيئي الرياضي في إفريقيا.

وتتضمن الخطة عدة محاور استراتيجية، من أبرزها برامج المنح الدراسية للرياضيين استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو كورتينا 2026، وأولمبياد لوس أنجلوس 2028، وألعاب الشتاء 2030، بالإضافة إلى مبادرات لتنمية الرياضيين الناشئين وتنويع التخصصات الرياضية في الدول الأفريقية.

تعزيز نشر القيم الأولمبية في القارة

كما تشمل الخطة دعم اللجان الرياضية الوطنية والقارية، وتعزيز نشر القيم الأولمبية في القارة، إلى جانب توفير دعم إداري أقوى للجان الأولمبية الوطنية، بما يعزز من قدراتها المؤسسية واستدامة برامجها.

ويهدف المنتدى إلى وضع رؤية مشتركة واستراتيجية فعالة لتعظيم الاستفادة من الموارد المخصصة لتطوير الرياضة في أفريقيا، بمشاركة خبراء دوليين وممثلين عن الحركة الأولمبية العالمية.

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ياسر إدريس أشرف صبحي اللجنة الأولمبية منتدى التضامن الأولمبي حازم حسني المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية الأنوكا

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