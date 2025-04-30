الزمالك يدرس التحرك قانونيًا ضد زيزو بسبب شكواه للجنة شؤون اللاعبين

كشفت مصادر بنادي الزمالك أن الإدارة تدرس حاليًا اتخاذ إجراءات قانونية ضد لاعبه السابق أحمد مصطفى “زيزو”، وذلك بعد الشكوى الرسمية التي تقدم بها اللاعب إلى لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تضمنت اتهامات صريحة ضد بعض مسؤولي النادي.

وتضمنت شكوى زيزو، وفقًا لما تم تداوله، مزاعم بأن هناك تهديدات وعمليات ترهيب مورست ضده من قبل مسؤولين بالنادي، وهو ما وصفته الإدارة القانونية للزمالك بـ”الاتهامات المباشرة وغير المقبولة” التي تسيء لسمعة النادي ومسؤوليه، وتعمل على إثارة الفتن داخل الوسط الرياضي.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة القانونية بدأت بالفعل في دراسة كافة الجوانب القانونية للرد على ما جاء في الشكوى، إلى جانب إمكانية تقديم شكوى مضادة ضد اللاعب بتهمة التشهير والإساءة للنادي ومسؤوليه دون أدلة واضحة.

ويأتي هذا التصعيد وسط حالة من التوتر بين الطرفين، خاصة بعد فسخ زيزو لعقده مع الزمالك من طرف واحد وتقديم شكواه الرسمية للمطالبة بمستحقاته المالية. ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات قانونية جديدة في هذا الملف المعقد.

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