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محافظات

تفاصيل انهيار جدار وإصابة ٣ مواطنين في قنا

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

شهدت قرية الترامسة التابعة لمحافظة قنا اليوم الأربعاء انهيار جدار منزل ونتج عنها إصابة ٣ اشخاص، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف.

تفاصيل انيهار حائط في قنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد مدير المرفق، مفاده وقوع انهيار حائط وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين إصابة ٣ أشخاص، إثر أنهيار حائط منزل بقرية الترامسة في مدخل القرية، وجرى نقلهما إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

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