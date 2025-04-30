الأربعاء 30 أبريل 2025
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محافظات

إخماد حريق في مزرعة قمح بقنا

حريق في مزرعة قمح
حريق في مزرعة قمح

أخمدت قوات الحماية المدنية حريق نشب في مزرعة قمح  بمركز نقادة التابع لغرب محافظة قنا.

تفتصيل البلاغ بقنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا تلقت إخطارا من قوات الحماية المدنية بقنا يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق في أرض زراعية مزروعة بالقمح في مركز نقادة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق في أرض زراعية بمحصول القمح بقرية العربات القامولا بحري بمركز نقادة بقنا، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمناطق المجاورة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

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