25 توصية برلمانية حول تمكين الشباب في برنامج عمل الحكومة

أصدرت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، 25 توصية بشأن برنامج عمل الحكومة المصرية خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 فيما يخص قطاعي الشباب والرياضة والذي جاء في محورين هما محور " بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته" ومحور " تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني".

سياسات وخطط تنفيذية



و أكدت اللجنة في بيان صحفي اليوم، أنها قامت بتحليل ما ورد في المحور الثاني "بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته" من مستهدفات وسياسات وخطط تنفيذية ترتبط بقطاعي الشباب والرياضة، واطلعت على ما تم تحقيقه منها خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025.

برنامج عمل الحكومة

و أوصت اللجنة بشأن برنامج عمل الحكومة المصرية خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 فيما يخص قطاع الشباب والرياضة، بشأن "تعزيز انخراط الشباب وإشراكهم في العمل المجتمعي والسياسي" وربطها ببرنامج عمل الحكومة 2024/2025 بالآتي:

_ إدماج الشباب في إعداد وتنفيذ السياسات العامة.

- إنشاء مجالس شبابية استشارية على مستوى المحافظات.

- إعادة هيكلة برامج الأنشطة الطلابية داخل الجامعات.

- تمكين الشباب من خلال العمل المحلي التطوعي.

- تعزيز الشراكة مع الأحزاب السياسية.

تمكين الشباب اقتصاديًا



وفيما يخص ملف "تمكين الشباب اقتصاديًا" وربطها ببرنامج عمل الحكومة 2024/2025، وآليات تنفيذها أوصت اللجنة بالآتي

- تعزيز ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- توسيع التدريب الفني والتقني وربطه بسوق العمل.

- دعم التحول الرقمي والمهارات الرقمية.

- دعم الشمول المالي للشباب.

- التمكين الاقتصادي للفتيات الشابات.

أما بالنسبة لبرنامج الحكومة بشأن "مكافحة الهجرة غير الشرعية للشباب" وربطها ببرنامج عمل الحكومة 2024/2025، وآليات تنفيذها:

- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المناطق المصدّرة للهجرة.

- تطوير التعليم الفني والتكنولوجي وربطه بسوق العمل المحلي.

- إطلاق برامج تدريب مهني للشباب في المهارات المستقبلية (الرقمية – الحرفية – الصناعية).

- إطلاق حملات توعية شاملة بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

- دعم ريادة الأعمال بين الشباب وتبني أفكارهم الابتكارية.

المستوى الصحي والنفسي



كما أصدرت اللجنة عدة توصيات بشأن " الارتقاء بالمستوى الصحي والنفسي للنشء والشباب" وربطها ببرنامج عمل الحكومة 2024/2025، وآليات تنفيذها منها

- إطلاق برنامج وطني للصحة النفسية في المدارس والجامعات.

- تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية في المناطق الريفية والمهمشة.

- دعم حملات التوعية بالتغذية السليمة ومكافحة السمنة والأنيميا.

- إنشاء مراكز شباب متكاملة تقدم خدمات الصحة النفسية والبدنية.

- دمج برامج الدعم النفسي والوقاية من الإدمان في الأنشطة الشبابية.

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