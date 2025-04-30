مدرب غانا: مصر دولة كروية رائدة ونحن المرشح الأول للفوز بالبطولة

صرح ديزموند أوفي المدير الفني لمنتخب غانا تحت 20 عامًا، إن مصر استحقت الحصول على شرف تنظيم منافسات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم عقب اعتذار كوت ديفوار عن استضافتها لكونها دولة كروية رائدة.

وقال مدرب غانا خلال تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة:" مصر تمتلك مرافق رياضية عالية الجودة، معبرا عن تفاؤله بتحقيق "النجوم السوداء" لقب البطولة هذا العام وتحقيق إنجاز جديد في القاهرة بهذه الفئة العمرية بعدما سبق وتوج المنتخب الغاني بكأس العالم للشباب بمصر عام 2009 كأول منتخب أفريقي يحقق هذا الإنجاز.

ويخوض منتخب غانا منافسات أمم أفريقيا للشباب التي بدأت الأحد الماضي وتتواصل حتى 18 مايو المقبل في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات السنغال والكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى.

ديزموند أوفي أدلي بحديث صحفي خاص للموقع الرسمي للاتحاد المصري (efa.com ) قبل انطلاق منافسات كأس الأمم، وإلى نص الحوار:

وأكد أن وقوع منتخب غانا مع جمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال عملاقان في أفريقيا، وجمهورية أفريقيا الوسطى فهم قوة صاعدة، لذا فهي مجموعة مثيرة للاهتمام.. ومبارياتنا في هذه المجموعة ستكون صعبة.

وشدد على أن كتيبة "البلاك ستارز" ستبذل قصارى جهدها للتأهل لكأس العالم تشيلي 2025، وبالنسبة لنا، سنركز على المباريات القادمة سعيا نحو التأهل إلى المرحلة التالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية بمصر.

وأكمل:لا توجد مباريات سهلة في أفريقيا الآن، لذا لن يكون أي من الفرق سهلًا في المجموعات الثلاث، وعليه من الصعب التكهن مبكرا بأسماء المنتخبات صاحبة الحظ الأوفر للعبور إلى الدور الثاني بهذه النسخة من المسابقة القارية.

واتم:" انا غانا فاز بكأس العالم للشباب نسخة 2009 تحت 20 عامًا في مصر، لذا قد يكون هذا الفوز نعمة لنا في البطولة وحافز كبير للاعبينا لتحقيق إنجاز جديد بالفوز بلقب كأس الأمم هذا العام.

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