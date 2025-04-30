بالأسماء، التشكيل الكامل واختصاصات لجان إنهاء المنازعات الجمركية

أصدر أحمد كجوك وزير المالية قرار رقم ( ١٤١) لسنة ٢٠٢٥ بشأن تشكيل واختصاصات ومقار لجان إنهاء المنازعات الجمركية.

وجاء نص القرار الذي حصلت "فيتو" على نسخة منه أنه بعد الاطلاع على القانون رقم ۷۹ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ۲۰۷ لسنة ٢٠٢٠، ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۲٤ بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وعلى قرار وزير المالية رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٨ بشأن تشكيل لجان إنهاء المنازعات الجمركية وتحديد مقارها، والمعاملة المالية لها وعلى قرار وزير المالية رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠، وبناء على ما عرضه مستشار وزير المالية لشئون لجان الطعن وإنهاء المنازعات، ولصالح العمل ومقتضياته.

( المادة الأولى)

تشكل لجان إنهاء المنازعات الجمركية القائمة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها أو لجان التحكيم بين مصلحة الجمارك وأصحاب الشأن الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الجمارك، وغيرها من القوانين التي تقوم مصلحة الجمارك بتطبيقها، وتحدد اختصاصات ومقار كل منها على النحو الآتي:

1- لجنة إنهاء منازعات المنطقة الوسطى والجنوبية

محمد محمد علی سالم رئيسًا.

المستشار أحمد صابر نصر غلاب عضوا من مجلس الدولة.

محمود عبد الحميد محمدي محمد عضوًا من مصلحة الجمارك.

اختصاص اللجنة:

إدارة مركزية الجمارك القاهرة - إدارة مركزية الجمارك الواردات والصادرات الجوية - إدارة مركزية الجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية - إدارة مركزية لدعم العمليات - الوحدة المركزية للسماح المؤقت ورد الضرائب ـ إدارة مركزية الإعفاءات والنظم الخاصة.

مقر اللجنة أبراج وزارة المالية شارع امتداد رمسيس ـ مدينة نصر.

2- لجنة إنهاء منازعات المنطقة الشمالية والغربية.

احمد عمار السيد محمد رئيسًا.

المستشار أحمد عبد السلام عبد الغني عضوا من مجلس الدولة.

محمود عبد السلام محمد داود عضوا من مصلحة الجمارك.

اختصاص اللجنة:

أ.م الجمارك الإسكندرية - إدارة مركزية الجمارك الدخيلة إدارة مركزية لجمارك المنطقة الغربية - إدارة مركزية الدعم العمليات.

مقر اللجنة ديوان مصلحة الجمارك - بميناء الإسكندرية باب 10.

3- لجنة إنهاء منازعات المنطقة الشرقية

أكرم عبد العظيم أبو السعود السيد رئيسًا.

المستشار محمد إبراهيم محمد محمد عوض عضوا من مجلس الدولة.

احمد زكريا حامد سعدون عضوا من مصلحة الجمارك.

اختصاص اللجنة:

أ.م الجمارك السويس - إدارة مركزية الجمارك بورسعيد - إدارة مركزية الجمارك دمياط - إدارة مركزية الجمارك سيناء - إدارة مركزية لدعم العمليات

مقر اللجنة ديوان مصلحة الجمارك - جمرك بورسعيد

(المادة الثانية)

يصدر بتحديد أمناء السر والموظفين الإداريين بكل لجنة قرار من رئيس مصلحة الجمارك.

المادة الثالثة)

تعمل لجان إنهاء المنازعات الجمركية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار طوال أيام العمل الرسمية، وعلى كل لجنة أن تعقد جلستين على الأقل أسبوعيًا، وتعلن مواعيد الجلسات بلوحة الإعلانات بمقر اللجنة، وتخطر لجنة إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية بوزارة المالية المشكلة بقرار وزير المالية رقم ۱۰۰ لسنة ۲۰۲۰ المشار إليه بمواعيد جلسات كل لجنة.

( المادة الرابعة)

تختص كل لجنة بالنظر في الطلبات المحالة إليها من المنطقة الجمركية المختصة، وفقا للاختصاص المحدد في المادة الأولى من هذا القرار.

( المادة الخامسة)

يفوض رئيس مصلحة الجمارك في اختصاص وزير المالية باعتماد التوصيات بالاتفاق في طلبات إنهاء المنازعات الجمركية، وذلك في الحالات التي تقل فيها قيمة الضريبة الجمركية المتنازع عليها عن مليون جنيه.

المادة السادسة

يُعامل رؤساء وأعضاء لجان إنهاء المنازعات الجمركية المنصوص عليها في هذا القرار، بذات المعاملة المالية المقررة للجان إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك خصمًا على موازنة مصلحة الجمارك.

المادة السابعة

ويلغى قرار وزير المالية رقم ٧٤١ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه.

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