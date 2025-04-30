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حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهم بالاعتداء على طفل تحت تهديد السلاح في نجع حمادي

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف، وهشام يحيى، وأمانة سر كل من أبو المعارف عبد الشافي سلام، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 10 سنوات لارتكابه جريمة هتك عرض طفل تحت تهديد السلاح.

تفاصيل الواقعة بقنا

وتعود وقائع القضية إلى يوم 12 يونيو 2024، حين وجهت جهات التحقيق للمتهم "أحمد.ع.ع" تهمة هتك عرض الطفل "أحمد.م.ا"، البالغ من العمر 14 عامًا، بعد أن استدرجه إلى غرفة مهجورة وسط الزراعات، وأشهر في وجهه سلاحًا أبيضًا من نوع "مطواة"، مهددًا إياه بإلحاق الأذى حال عدم الانصياع لرغباته، قبل أن يُقدم على هتك عرضه. 

كما شملت الاتهامات الموجهة للمتهم حيازة سلاح أبيض دون ترخيص، وهو ما عزز من جسامة الواقعة ودرجة الخطر التي شكّلتها الجريمة في نظر المحكمة. 

وأُحيلت القضية، التي حملت رقم 13150 لسنة 2024 جنايات مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 3474 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات بعد اكتمال التحقيقات، التي اعتمدت على أقوال المجني عليه وتحريات المباحث والأدلة الفنية. 

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جنايات نجع حمادي تهمة هتك عرض تحت تهديد السلاح مركز نجع حمادي نجع حمادي محافظة قنا

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