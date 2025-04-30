محافظ قنا يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025

اعتمد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، لصفوف النقل والشهادات العامة بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وذلك بحضور هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

امتحانات المرحلة الابتدائية بقنا

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أن امتحانات المرحلة الابتدائية (العام، والرسمية للغات، والدمج) ستُعقد في الفترة من الخميس الموافق 22 مايو 2025 وحتى الثلاثاء 27 مايو 2025.



كما تُعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي (العام، والرسمية للغات، والدمج) في نفس الفترة، من الخميس 22 مايو وحتى الثلاثاء 27 مايو، وتبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي المهني والدمج خلال نفس المدة المشار إليها.

فيما تُعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي (العام، والرسمية للغات) بدءًا من الأربعاء 21 مايو 2025 وحتى الثلاثاء 27 مايو 2025.



أما امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية، فتبدأ من السبت الموافق 31 مايو 2025 وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو 2025.

وفيما يتعلق بصفوف النقل بالتعليم الفني (الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي)، فتُجرى الامتحانات خلال الفترة من السبت 3 مايو 2025 وحتى الأربعاء 4 يونيو 2025.

ووجّه محافظ قنا، مديرية التربية والتعليم برفع درجة الاستعداد القصوى، ومتابعة تجهيز اللجان الامتحانية بما يضمن توفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب، وتهيئة المدارس لاستقبالهم بالشكل الأمثل، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، وتنفيذ تعليمات الأمن والسلامة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بجميع المدارس والإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

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