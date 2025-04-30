وزير الصناعة يعلن طرح 332 مصنعا صغيرا كامل التجهيزات

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن طرح عدد ٣٣٢ وحدة صناعية شاغرة كاملة التجهيزات والمرافق داخل المجمعات الصناعية بـ ١٠ محافظات، وذلك عبر بوابة مصر الصناعية الرقمية، وذلك بهدف تعميق التصنيع المحلي وتشجيعا لصغار المستثمرين الجادين على البدء الفورى في مشروعاتهم الصناعية

توطين الصناعة ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ويأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو توطين الصناعة ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة متكاملة للاستثمار وتوجيه مؤشر التنمية الصناعية لصعيد مصر على وجه الخصوص.

ويأتي هذا الطرح تزامنا مع احتفالات الدولة بعيد عمال مصر ودعما لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ايمانا من الوزارة بانه احد محاور خطة الدولة العاجلة للنهوض بالصناعة والتى ترتكز على الاستفادة من طاقات القطاع الخاص والتعامل مع أي تحديات قد تواجه المستثمرين وتذليلها، وتلبية طلباتهم دعمًا للاستثمار الجاد، لخلق فرص عمل مستدامة وبناء قاعدة صناعية قادرة على تعزيز سلاسل التوريد.

سحب وتقديم كراسة الشروط مستوفاة كافة الاشتراطات والمستندات الكترونيا اعتبارًا من ١ مايو القادم

ومن المقرر أن يبدأ سحب وتقديم كراسة الشروط مستوفاة كافة الاشتراطات والمستندات الكترونيا اعتبارًا من ١ مايو القادم وحتى ١٥ مايو عبر منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg

10 مجمعات صناعية

صرح الوزير بأن الوحدات سيتم طرحها في ١٠ مجمعات صناعية بكل من مجمع بياض العرب ببني سويف (١٩ وحدة ) ومجمع عرب العوامر بأسيوط (٣٨ وحدة) ومجمع هو بقنا (٨٤ وحدة) وغرب جرجا بسوهاج (١٩ وحدة) ومجمع المطاهرة بالمنيا (٣ وحدات) والبغدادى بالأقصر (١٠ وحدات) ومجمع الجنينة والشباك بأسوان (١٤٦ وحدة ) والمجمع المعدنى بالفيوم (وحدتين) فضلا عن مجمع الغردقة بالبحر الأحمر (٨ وحدات)، ومجمع مرغم ٢ بالإسكندرية (٣ وحدات).

وتشمل الوحدات المطروحة أنشطة متنوعة تشمل صناعات هندسية وغذائية وقوى وغزل ونسيج ومفروشات وملابس جاهز وكيماوية ومواد بناء وصناعات معدنية ودوائية وجلود، وبمساحات متنوعة حيث تتراوح مساحات الوحدات بين ١٤٤ م٢ و٧٩٢ م٢.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أنه استمرارا لتوجه الوزارة نحو دعم الصناعات الصغيرة والتيسير على المستثمر الجاد فقد حرصت الوزارة على تمتع الوحدات الصناعية بكافة التجهيزات واكتمال المرافق والخدمات والجاهزية للتشغيل الفوري.

كما تم إقامة المجمعات وفقًا لاعلى وأحدث المعايير الانشائية والبيئة العالمية، مما يوفر للمستثمرين بيئة مثالية للبدء الفوري في الإنتاج دون أعباء إضافية.

وقد شمل هذا الطرح مجموعة من التيسيرات المتميزة لرواد الأعمال، حيث تم طرح الوحدات بكافة المحافظات نظام التمليك وبتسهيلات تمويلية

وأكد أن مجمع الجنينة والشباك بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان يتم طرحه بنظامي التمليك والايجار ومخصص لرواد الأعمال من أهالي نصر النوابة، لدعم الاستثمار والتنمية المستدامة بالمحافظة، وحفاظا على الصناعات التراثية والحرفية التى تتميز بها نصر النوبة.

وأشار الوزير إلى إمكانية استفادة المستثمرين في هذا الطرح وعلى غرار الطروحات السابقة من الحصول على تمويل منخفض الفائدة (٥% متناقصة) لتملك الوحدة وبتسهيلات تصل إلى ١٠٠% من قيمة الوحدة ومن خلال عدة بنوك قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتوقيع بروتوكولات تعاون معها فى هذا الشأن،، كما يمكن للحاصلين على الوحدات الاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما يخص التسهيلات التمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الاستفادة من مجموعة متميزة أخرى من الخدمات غير المالية المتنوعة مثل الخدمات التسويقية والتدريبية والدعم الفنى.

كما أن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية للوحدات، كما تم إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وكذا رسوم تقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط لتكون ٥٠٠ جنيه.. كما يمكن للمستثمر التقدم على اكثر من وحدة بالمجمع الصناعي لاستيعاب نشاطه الصناعي.

خطوات التقدم إلكترونيا على الوحدات

وحول خطوات التقدم إلكترونيا على الوحدات يقوم المستثمر بالدخول من خلال رابط بوابة طرح وحدات صناعية عبر المنصة www.madein.eg ثم اتباع عدد من الخطوات المبسطة:

١- تسجيل حساب على البوابة

٢- اختيار الطرح المراد التقديم عليه وتحميل كراسة الشروط

٣- تسجيل بيانات طالب التخصيص

٤- دفع قيمة كراسة الشروط

٥- تسجيل بيانات الوحدة المطلوبة

٦- تسجيل معلومات الاتصال والمتابعه

٧- تسجيل دراسة الجدوى الفنية للمشروع (المنتجات – الآلات المستخدمة –العمالة وغيرها)

٨- مراجعة وطباعة طلب التقديم

٩- إرفاق المستندات بصيغة pdf

١٠- دفع قيمة تأمين جدية الحجز

هذا وستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية فور إغلاق باب التقدم بدراسة دقيقة لكافة الطلبات المتقدمة وسيتم تحديد الفائزين بالوحدات المطروحة وفق معايير محددة لبيان الجدية وبشفافية مطلقة، مع منح الأولوية في التخصيص لطلبات التوسع للمشروعات القائمة داخل المجمع ذاته وإثبات الجدية وكذلك أولوية نسبية بالنسبة للمستثمرين الذين سيقومون بالسداد الفوري لثمن الوحدة.

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