اليوم، انطلاق فعاليات المعسكر التدريبي الختامي للمسابقة الوطنية لشباب المبتكرين

تنطلق فعاليات المعسكر التدريبي الختامي للمسابقة الوطنية لشباب المبتكرين iClub2025، اليوم الأربعاء حتى 4 مايو المقبل 2025، وذلك بـالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر.

انطلاق فعاليات المعسكر التدريبي الختامي للمسابقة الوطنية لشباب المبتكرين

ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



يشارك في المعسكر 101 فريق طلابي متأهل، وذلك في ضوء النتائج التي تم الإعلان عنها بالمدارس والمديريات التعليمية، ويمثلون مختلف أنواع المدارس من الأقاليم الجغرافية السبعة بجمهورية مصر العربية في مجالات المسابقة:

• الطاقة (الطاقة الفيزيائية، والطاقة الكيميائية)

• البيئة (الهندسة البيئية، والبيئة وعلوم الأرض)

• الروبوتات والآلات الذكية

• الأنظمة البرمجية (هندسة البرمجيات، والأنظمة المدمجة)

• الذكاء الاصطناعي

وبنهاية المعسكر، ستُجرى أعمال التحكيم بين الفرق المشاركة، تمهيدًا للتصفية النهائية، والإعلان عن الفرق الفائزة في المسابقة يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025 في المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر.

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