الأربعاء 30 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اليوم، انطلاق فعاليات المعسكر التدريبي الختامي للمسابقة الوطنية لشباب المبتكرين

صندوق الابتكار والنوابغ،
صندوق الابتكار والنوابغ، فيتو

تنطلق فعاليات المعسكر التدريبي الختامي للمسابقة الوطنية لشباب المبتكرين iClub2025، اليوم الأربعاء حتى 4  مايو المقبل 2025، وذلك بـالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر.

انطلاق فعاليات المعسكر التدريبي الختامي للمسابقة الوطنية لشباب المبتكرين 

ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 

يشارك في المعسكر 101  فريق طلابي متأهل، وذلك في ضوء النتائج التي تم الإعلان عنها بالمدارس والمديريات التعليمية، ويمثلون مختلف أنواع المدارس من الأقاليم الجغرافية السبعة بجمهورية مصر العربية في مجالات المسابقة:

• الطاقة (الطاقة الفيزيائية، والطاقة الكيميائية)
• البيئة (الهندسة البيئية، والبيئة وعلوم الأرض)
• الروبوتات والآلات الذكية
• الأنظمة البرمجية (هندسة البرمجيات، والأنظمة المدمجة)
• الذكاء الاصطناعي

وبنهاية المعسكر، ستُجرى أعمال التحكيم بين الفرق المشاركة، تمهيدًا للتصفية النهائية، والإعلان عن الفرق الفائزة في المسابقة يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025 في المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم التعليم العالي التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم العالي والبحث العلمي الذكاء الاصطناعي رعاية المبتكرين والنوابغ رعاية المبتكرين وزارة التربية والتعليم وزارة التعليم العالى

مواد متعلقة

13 جامعة تعلن تعليق الدراسة بها غدا الأربعاء بسبب العاصفة الترابية

أخبار مصر اليوم.. الأرصاد تحذر من العاصفة الترابية.. تناشد المواطنين بالمكوث بالمنزل.. تعليق الدراسة بالمدارس..السيسي يحضر عقد قران كريمة شهيد

انتظام الدراسة بجامعات عين شمس وحلوان والقاهرة غدا

وزير التعليم العالي يوجه رؤساء الجامعات بالتنسيق مع المحافظين بشأن تعليق الدراسة

انعقاد الجمعية العمومية العادية لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى

انطلاق فعاليات المعسكر التدريبي الختامي للمسابقة الوطنية لشباب المبتكرين

كلية البنات بـ "عين شمس" تستقبل وفدا من جامعة فوكوي اليابانية

تفاصيل إطلاق أكاديمية شباب الباحثين لإعداد جيل جديد من العلماء.. تستهدف تدريب 1500 باحث من مختلف الجامعات والمعاهد.. منهج تدريبي شامل يدمج النظري بالتطبيقي
ads

الأكثر قراءة

الوضع خطير واحذروا، بيان عاجل من الأرصاد لكشف اتجاه العاصفة وما يحدث خلال ساعات

في سن الـ 29 وبشكل مفاجئ، ابنة نجم هوليوود الشهير روبرت دي نيرو تعلن تحولها الجنسي (صور)

حالة الطقس اليوم الأربعاء، ارتفاع كبير في درجات الحرارة وعاصفة ترابية تضرب البلاد

زيادة أسعار كوكاكولا وشويبس، وقائمة بالسعر الجديد والتطبيق خلال 24 ساعة

رغم العاصفة الترابية، 3 جامعات تعلن انتظام الدراسة بها اليوم

مجزرة للاعبين في مودرن سبورت بسبب الزمالك وزد ومصير "بن شيخة" على "كف عفريت"

انخفاض الصويا والردة وارتفاع الذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق

ترامب: بوتين تخلى عن حلمه بسببي ويريد السلام

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 2025/4/29

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في الأسواق

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

هؤلاء ممنوعون من مغادرة المنزل في العاصفة الترابية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 30 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 30 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 30 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية