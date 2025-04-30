اليوم، انطلاق البطولة الإفريقية للسباحة بمشاركة 350 لاعبا

السباحة، تنطلق منافسات البطولة الأفريقية للسباحة اليوم الأربعاء، بمشاركة 32 دولة على مجمع حمامات السباحة بإستاد القاهرة الدولي، وذلك خلال الفترة من 30 أبريل حتى 3 مايو المقبل.

وتشهد البطولة الإفريقية للسباحة مشاركة نحو 350 لاعبًا ولاعبة، يمثلون الدول المشاركة وسط استعدادات مكثفة من قبل الاتحاد المصري للسباحة لضمان تنظيم البطولة بأعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية.

وأقيم أمس الاجتماع الفني الخاص بالبطولة، بحضور ممثلين عن الدول المشاركة، حيث تم شرح تفاصيل المنافسات والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالبطولة.

وحضر الاجتماع إسلام صميدة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة، والذي ألقى كلمة نيابة عن المهندس ياسر إدريس، رئيس الاتحاد، رحب فيها برئيس وأعضاء الاتحاد الإفريقي، وأعضاء اللجنة الفنية، وجميع الوفود الحاضرة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في فعاليات البطولة.

كما ألقى جنوب إفريقي سام رامسامي رئيس الاتحاد الإفريقي للسباحة كلمة بهذه المناسبة، أعقبها استعراض تقديم تفصيلي عن البطولة، تضمن كافة الجوانب الفنية والتنظيمية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة جميع الأمور المتعلقة بتنظيم البطولة، بما يضمن نجاحها وتحقيق أفضل مستويات الأداء.

تضم قائمة الدول المشاركة في البطولة كلًا من، الجزائر، أنجولا، بنين، بوتسوانا، بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، جزر القمر، إريتريا، إسواتيني، الغابون، غانا، غينيا، كينيا، ليبيا، مدغشقر، مالاوي، مالي، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب إفريقيا، تنزانيا، تونس، أوغندا، زيمبابوي، بالإضافة إلى مصر الدولة المضيفة.

يشارك المنتخب الوطني المصري بقائمة تضم 38 سباحًا وسباحة، وجاءت قائمة اللاعبات كالتالي، لجين عمر، يسر إيهاب، حلا عمرو، لميس عمرو، أروى فيصل، رودينا سامي، جنات كريم، مريم محمود، لارا أحمد، حلا خالد (الأهلي)، دارين عادل، مريم محمد، كرمة أحمد (حدائق الأهرام)، مايا أحمد، حلا محمد (سبورتنج)، مريم أحمد عبد الفتاح (سموحة)، دانا رفيق (هليوبوليس)، لمار محمد نبيل، مريم محمد سليمان (وادي دجلة)، وعلياء إيهاب (الأهلي).

أما قائمة اللاعبين، فتضم، محمد أيمن، أحمد محمود، مروان علي، زياد جمال، إياد محسن، إبراهيم شمس (الأهلي)، زين هشام (الزمالك)، حازم أشرف، عبد الرحمن عمرو (الصيد)، عمر كريم (المعادي)، حاتم أشرف (جزيرة الورد)، مهند ياسر، فاروق محمد، ياسين ياسر، محمد أحمد سالم، خالد وائل (سموحة)، عمر محمد يحيى (وادي دجلة)، وآدم حسام الدين (سموحة).

ويواصل الاتحاد المصري للسباحة، بقيادة المهندس ياسر إدريس، استعداداته التنظيمية والفنية من أجل إخراج البطولة بشكل يليق بمكانة مصر على الساحتين الإفريقية والدولية، ويعكس قدراتها في تنظيم البطولات الكبرى.

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