حسام وإبراهيم حسن ينعيان والدة أسامة عرابي

أسامة عرابي، نعى التوأم حسام وابراهيم حسن رئيسا الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، والدة الكابتن أسامة عرابي نجم مصر والنادي الأهلي الأسبق، التي وافتها المنية اليوم الثلاثاء

ونشر التوأم عبر حسابهما على موقع الصور “إنستجرام” تعزية لزميلهما السابق في صفوف الأهلي ومنتخب مصر أسامة عرابي في وفاة والدته جاء نصها كالتالي:

التوأم يعزي أسامة عرابي في وفاة والدته



⚫ يتقدم الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن بخالص العزاء للكابتن اسامة عرابي والكابتن امين عرابي في وفاة السيدة والدتهما.. داعيين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. وإن لله وإن إليه راجعون.

وفاة والدة أسامة عرابي

توفيت والدة أسامة عرابى نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر اليوم الثلاثاء، وتقام صلاة الجنازة غدًا الأربعاء عقب صلاة الظهر بمسجد حسين صدقى بالمعادى.

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