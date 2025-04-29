10 خطوات للعناية بالبشرة بعد التعرض للعاصفة الترابية

العناية بالبشرة، بعد التعرض للعاصفة الترابية، من المتوقع أن تتعرض بشرة الكثير من الفتيات والنساء للعديد من الأضرار، وذلك عند التعرض للعاصفة الترابية فالجسيمات الدقيقة المحملة بالغبار والأتربة تحمل معها البكتيريا والملوثات التي تلتصق بالجلد، مما يؤدي إلى انسداد المسام، وتهيج البشرة، وجفافها، وظهور البثور أو البقع الداكنة، خاصة لدى أصحاب البشرة الحساسة.





لذا فإن العناية بالبشرة بعد التعرض للعاصفة الترابية لا تقل أهمية عن الوقاية منها.

أكدت خبيرة التجميل هبه محمد، أن العناية بالبشرة بعد التعرض للعاصفة الترابية ليست مجرد رفاهية، بل ضرورة لحمايتها من التهيج، الجفاف، والالتهابات.



وتبدأ هذه العناية بالتنظيف العميق والترطيب، وتُستكمل بالتقشير والتغذية من الداخل والخارج.

خطوات العناية بالبشرة والجسم بعد العاصفة

ترطيب البشرة

في هذا التقرير تستعرض خبيرة التجميل، أبرز الطرق الفعالة للعناية بالبشرة بعد العاصفة الترابية، لضمان استعادة نضارتها وحمايتها من التلف.



1. التنظيف العميق أولى الخطوات

بعد التعرض المباشر أو غير المباشر للعاصفة الترابية، يجب غسل الوجه فورًا لتنظيفه من الشوائب والملوثات.

غسل الوجه بماء فاتر وغسول لطيف مناسب لنوع البشرة خطوة أولى لا بد منها. يُفضل اختيار غسول يحتوي على مكونات مهدئة مثل الألوفيرا أو الشاي الأخضر أو ماء الورد.

استخدام الغسول مرتين في اليوم: مرة بعد العودة إلى المنزل، وأخرى قبل النوم، لتجنب تراكم الأوساخ في المسام.

تجنب الصابون العادي لأنه يحتوي على مواد قاسية قد تزيد من جفاف البشرة أو تهيجها.



2. التقشير اللطيف لإزالة الخلايا الميتة

العاصفة الترابية قد تترك طبقة من الخلايا الميتة والأتربة العالقة على الجلد، ما يستدعي تقشير البشرة لإزالتها.

يُنصح باستخدام مقشر طبيعي ولطيف مرة إلى مرتين في الأسبوع، ويفضل أن يحتوي على مكونات مثل السكر البني أو الشوفان والعسل.

يجب تجنب المقشرات القاسية أو التي تحتوي على حبيبات خشنة قد تؤدي إلى خدوش دقيقة في الجلد.

بعد التقشير، يجب غسل الوجه بماء بارد لتهدئة البشرة.

3. استخدام التونر لإغلاق المسام وتنقية البشرة

التونر يعمل على إعادة توازن درجة الحموضة في البشرة بعد الغسيل، ويساعد على غلق المسام المفتوحة بفعل الأتربة.

يمكن استخدام تونر طبيعي مثل ماء الورد، أو تونر يحتوي على ماء الخيار أو خلاصة البابونج.

التونر يُستخدم بعد غسل الوجه وقبل ترطيب البشرة.

4. ترطيب البشرة بعمق

العواصف الترابية تؤدي غالبًا إلى فقدان الرطوبة من البشرة، ما يجعل الترطيب خطوة حيوية.

يجب اختيار مرطب يناسب نوع البشرة:

للبشرة الدهنية: مرطب خفيف وخالٍ من الزيوت.

للبشرة الجافة: كريم مرطب غني يحتوي على الجلسرين أو زبدة الشيا.

يُفضل استخدام مرطبات تحتوي على فيتامين E وB5 لتهدئة البشرة وإصلاح التلف.

يمكن أيضًا استخدام زيوت طبيعية مثل زيت اللوز أو زيت الجوجوبا على بشرة نظيفة قبل النوم.

5. العناية بمنطقة العين والشفاه

منطقة تحت العين والشفاه من أكثر مناطق الوجه تأثرًا بالجفاف والملوثات.

استخدمي كريمًا مخصصًا للعين يحتوي على الكافيين أو الهيالورونيك أسيد لتقليل الانتفاخ وتهدئة التهيج.

رطّبي شفتيك باستخدام بلسم غني أو الفازلين، خاصة بعد التعرض لرياح قوية وغبار.

ماسكات للبشرة الجافة

6. الاستحمام الكامل وتنظيف الجسم

ليس الوجه فقط ما يتأثر بالعاصفة، بل الجسم كله.

من المهم الاستحمام بماء فاتر وصابون مرطب بعد العودة من الخارج.

يمكن إضافة القليل من زيت اللافندر أو زيت الزيتون إلى ماء الاستحمام لترطيب إضافي.

لا تنسي ترطيب الجسم بعد الاستحمام باستخدام كريم أو زيت مرطب.

7. شرب الماء لتعويض الجفاف الداخلي

الغبار لا يؤثر فقط على البشرة من الخارج، بل قد يسبب جفافًا داخليًا.

احرصي على شرب كميات كافية من الماء (لا تقل عن 8 أكواب يوميًا) للمساعدة في ترطيب البشرة من الداخل.

يُفضل تناول الفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ، الخيار، والبرتقال.

8. الابتعاد عن المكياج لفترة مؤقتة

بعد العاصفة، تكون البشرة في حالة تهيج أو ضعف.

يفضل تجنب المكياج لعدة ساعات على الأقل بعد التنظيف، حتى تتمكن البشرة من التنفس والتعافي.

في حال الضرورة، استخدمي مستحضرات تجميل خفيفة وغير كوميدوجينيك (أي لا تسد المسام).

9. اللجوء للأقنعة المهدئة والطبيعية

بعد التنظيف والترطيب، يمكنك استخدام أقنعة طبيعية لتجديد البشرة.

قناع الألوفيرا والزبادي ممتاز لتهدئة البشرة.

قناع العسل وماء الورد مفيد لتغذية البشرة وتنظيفها بعمق.

احرصي على تطبيق القناع مرة أو مرتين في الأسبوع حسب حاجة البشرة.

10. مراقبة البشرة واستشارة مختص عند الحاجة

إذا لاحظتِ تغيرًا واضحًا في بشرتك بعد العاصفة مثل:

احمرار شديد.

حكة مستمرة.

ظهور بثور أو حساسية مفرطة.

فلا تترددي في استشارة طبيب الجلدية لتلقي العلاج المناسب.

ولفتت خبيرة التجميل، إلى أن الحرص على هذه الخطوات بشكل منتظم بعد كل موجة غبار يعزز مناعة البشرة ويجعلها أكثر قدرة على مقاومة الظروف البيئية القاسية.

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