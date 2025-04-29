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تعليق الدراسة بجامعتي المنيا والمنيا الأهلية غدا بسبب سوء حالة الطقس

تعليق الدراسة بجامعتي
تعليق الدراسة بجامعتي المنيا والمنيا الأهلية غدا الأربعاء

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا تعليق الدراسة غدا الأربعاء بسبب سوء حالة الطقس، وذلك على مستوى كافة كليات ومعاهد جامعة المنيا الحكومية وجامعة المنيا الأهلية.

تعليق الدراسة بجامعتي المنيا والمنيا الأهلية غدا الأربعاء بسبب سوء حالة الطقس


وأوضح رئيس الجامعة أن القرار جاء بناء على ما أعلنت عنه هيئة الارصاد الجوية من تعرض البلاد غدا الأربعاء  لظروف جوية سيئة  وحرصا من إدارة  الجامعة على سلامة أبنائنا الطلاب.

سوء حالة الطقس

وأضاف رئيس الجامعة: إن الجامعة حريصة على سلامة الطلاب، وضمان عدم تعرضهم لأي مخاطر قد تنجم عن الظروف الجوية  وتوفير بيئة تعليمية آمنة بعيدًا عن أي تهديدات قد تؤثر على تحصيلهم الدراسي، لاسيما وأن الجامعة بها عدد كبير من الطلاب من المحافظات الأخرى.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تولي سلامة طلابها أولوية قصوى، وتسعى دومًا لتوفير بيئة تعليمية آمنة، مشيرًا إلى أنه سيتم تأجيل أيه اختبارات شفوية أو عملية كان من المقرر إجراؤها غدًا إلى الأسبوع القادم وفقا لظروف كل كلية.

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