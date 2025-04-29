منخفض خماسيني وحوض ممطر، الزراعة تكشف تفاصيل حالة التقلبات الجوية غدًا

كشف الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تفاصيل حدوث حالة من التقلبات الجوية الاستثنائية غدا الأربعاء على مختلف المناطق في مصر.

وأكد فهيم أن حالة الطقس غدا تتباين من منطقة لمنطقة حيث تشهد عدة مناطق هبات رياح شديدة محملة بالرمال والأتربة مع احتمالات تساقط الأمطار والثلج على مناطق أخرى في حالة لم تشهدها البلاد منذ فترة.

وأكد فهيم أن نماذج تنبؤ مركز معلومات تغير المناخ كشفت عن دخول منخفض صحراوي خماسيني غربي صباح الثلاثاء 29 / 4 متزامن مع حوض ممطر علوي على مناطق غرب البلاد (السلوم – سيوة – مطروح )، في صورة سرعات عالية من الرياح والأمطار تتركز على اقصى غرب البلاد وتمتد مع تقدم النهار ناحية باقي مناطق مطروح في صورة الأمطار المتوسطة والرياح العالية... والحرارة اليوم الثلاثاء ربيعية مائلة للحرارة..

وأكد أن المنخفض الخماسيني يمتد ناحية الداخل بداية من صباح الأربعاء 30 / 4، وتكون أشدها متمثلة في هبات رياح قوية تصل إلى مستوى العاصفة المحملة بالرمال والاتربة تتخطى هبات الرياح المتقطعة 65 - 80 كيلو متر / ساعة على مناطق متفرقة من الجمهورية.. مع أمطار رعدية وكرات ثلج على الساحل الشمالي ( تتركز اكثر على السلوم وغرب مطروح ) ومتوسطة شمال الدلتا.

كما تضرب البلاد هبات رياح قوية متقطعة محملة بالرمال والاتربة تصل مستوى الـ 60 – 70 كيلو متر / ساعة على القاهرة ومناطق الوجه البحري وشمال الصعيد وحتى سوهاج جنوبًا.

وتتعرض عدة مناطق بالجمهورية لهبات رياح قوية متقطعة محملة بالرمال والاتربة تصل مستوى الـ 70 – 75 كيلو متر / ساعة على الصحراء الشرقية ( شرق بني سويف والمنيا – الصف – القاهرة الجديدة – العاصمة الادارية – طريق الإسماعيلية الصحراوي – طريق السويس – طريق السخنة – مناطق جنوب السخنة – السويس – الإسماعيلية – معظم مناطق سيناء خاصة شرق القناة ووسط وجنوب سيناء )

وحذر فهيم من التواجد الي جانب أعمدة الكهرباء والضغط العالى وتجنب السفر في توقيتات هبوب الرياح الشديدة في المناطق المذكورة خاصة يوم الأربعاء

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