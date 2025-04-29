الري ترفع حالة الطوارئ لمواجهة أي أزمات بسبب سوء الطقس غدا

أصدر الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى توجيهاته لقيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات برفع درجة الجاهزية، والإستعداد بكافة المعدات الخاصة بكل الجهات والإدارات للمساهمة فى التعامل الفورى في حال حدوث أى طوارئ قد تحدث - لا قدر الله - خلال اليومين القادمين تحسُّبًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأربعاء الموافق ٣٠ إبريل ٢٠٢٥ في ضوء تحذيرات هيئة الارصاد الجوية.

كما وجه الوزير بالتنسيق الفورى بين المسئولين للتعامل مع أى طارئ لضمان استقرار مناسيب المياه بالدرجات الآمنة والاطمئنان على حالة الجسور بالترع والمصارف، والتأكد من جاهزية تشغيل محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالى للتعامل مع أى ازدحامات مائية قد تحدث فى أى موقع بشبكة المجارى المائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.