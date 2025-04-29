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أخبار مصر

الري ترفع حالة الطوارئ لمواجهة أي أزمات بسبب سوء الطقس غدا

عاصفة رملية
عاصفة رملية

 أصدر  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى توجيهاته لقيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات برفع درجة الجاهزية، والإستعداد  بكافة المعدات الخاصة بكل الجهات والإدارات للمساهمة فى التعامل الفورى في حال حدوث أى طوارئ قد تحدث - لا قدر الله - خلال اليومين القادمين تحسُّبًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأربعاء الموافق ٣٠ إبريل ٢٠٢٥ في ضوء تحذيرات هيئة الارصاد الجوية.

 

كما وجه الوزير بالتنسيق الفورى بين المسئولين للتعامل مع أى طارئ لضمان استقرار مناسيب المياه بالدرجات الآمنة والاطمئنان على حالة الجسور بالترع والمصارف، والتأكد من جاهزية تشغيل محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالى للتعامل مع أى ازدحامات مائية قد تحدث فى أى موقع بشبكة المجارى المائية.

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الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري هيئة الأرصاد الجوية سوء الأحوال الجوية
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