بعد أشهر من الابتعاد، ياسمين الخطيب تقدم برنامجا جديدا على قناة الشمس

أعلنت قناة الشمس عن تعاقدها مع الإعلامية ياسمين الخطيب، لتقديم برنامج تلفزيوني مسائي.

وكشف أحمد الدغيدى رئيس قناة الشمس، أنه يتم حاليًا التجهيز للبرنامج، ليخرج بشكل قوى ومتميز يليق بقناة الشمس والإعلامية ياسمين الخطيب التى تمتلك مسيرة متميزة.

وأعربت ياسمين الخطيب عن سعادتها بالتعاقد والانضمام لقناة الشمس، وشددت على تطلعها لتحقيق مزيد من النجاح، لما لمسته من دعم وتشجيع من إدارة القناة.

وقدمت ياسمين الخطيب من قبل برنامج “من الآخر” على "قناة روتانا مصرية"، مع الإعلامى تامر أمين، وبرنامج آخر النهار، وبرنامج شاى بالياسمين علي قناة النهار.

إيقاف ياسمين الخطيب

وكانت قد أنهت قناة النهار في نوفمبر الماضي تعاقدها مع مقدمة البرامج “ياسمين الخطيب”، والتي كانت تقدم على شاشتها برنامجا يحمل اسم “شاي بالياسمين”، حيث انتهى التعاقد بالتراضي بين الطرفين حسبما أعلنت إدارة النهار.

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