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دين ودنيا

خالد الجندي يوضح الفارق بين الانتماء والولاء وعلاقتهم بالتضحية والإخلاص (فيديو)

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كل إنسان عنده انتماء، لكن ليس كل إنسان عنده ولاء، وهذا الفرق لابد أن يفهمه الناس.
 

الشيخ خالد الجندي: الولاء ليس انتماء فقط بل تضحية وإخلاص

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء: "خلاصة الصورة اللي عاوز أقولها لك، إن الانتماء معناه إنك جزء من كيان، طب والولاء؟ معناه إنك تدافع عن الكيان ده، تحميه، تخلص ليه، وتضحي عشانه".

وتابع: "الانتماء بييجي جبري، يعني مجرد ما اتولدت في بلد، بقيت منتمي ليها، اتولدت في عيلة، بقيت منتمي ليها، اتعلمت في جامعة معينة، بقيت منتمي ليها، ده اسمه انتماء، وده شعور طبيعي، لكن الولاء لا.. ده اختيار، وإخلاص، وعمل، وتضحية".

وأوضح: "في دوائر كتير للانتماء.. ديني، إقليمي، مهني، علمي، لغوي، رياضي، ثقافي، وكل الدوائر دي بيبقى ليها روابط زي النقابات والاتحادات، وده بيأكد إن الانتماء متجذر في حياتنا".

وقال: "لكن الولاء موضوع تاني، الولاء معناه إنك مش بس تحب بلدك أو عيلتك أو جماعتك، لأ، تدافع عنها، وتدفع عنها، وتضحي عشانها، وتشتغل بإخلاص عشان مصلحتها، سواء في وقت السلم أو الحرب".

وأكد: "اللي خرجوا عن بلدنا، وهاجموها، ممكن يكون عندهم انتماء، لكن أكيد ما عندهمش ولاء، لأن الولاء بيظهر وقت الشدة، وقت المواقف الصعبة".

وأضاف: "في العيلة مثلًا، الطبيعي إنك تكون ابن العيلة دي، ده انتماء، لكن لو وقفت مع عيلتك في الشدة، وحافظت على سمعتها، ده الولاء الحقيقي".

وأشار إلى أن: "الانتماء شعور داخلي، أما الولاء فالتزام عملي وفعلي، الانتماء بييجي من النشأة، لكن الولاء بيبان وقت الشدة".

ووضح: "الإحساس إنك مصري، ده بيولد عندك الانتماء، لكن خدمتك لبلدك، وتضحيتك عشانها، ده اسمه ولاء".

وتابع: "فيه حكمة جميلة بتقول: الانتماء شعور بيربطك بالمكان، والولاء فعل بيحمي المكان.. الإسلام اتكلم عن الاتنين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا، وده معناه انتماء وولاء مع بعض".

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الأعلى للشئون الإسلامية الشيخ خالد الجندي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية برنامج لعلهم يفقهون خالد الجندي وقت الشدة

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