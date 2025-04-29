الأربعاء 30 أبريل 2025
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أخبار مصر

ارتفاع الأمواج يصل لـ 3 أمتار، تحذير من الملاحة البحرية بخليج السويس غدا

امواج البحر، فيتو
امواج البحر، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب فى حركة الملاحة البحرية غدا على خليج السويس حيث تصل سرعة الرياح من 50:60كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2:3 أمتار. 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث تتعرض البلاد إلى منخفض خماسينى ما يؤدى إلى ارتفاع قيم درجات الحرارة من 4: 5 درجات مئوية  ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدلا عى السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدلا  فى اول الليل، ومائلا للبرودة وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة الصغرى:23

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