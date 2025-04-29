"جمال الغيطاني.. راوي الحاضر بعين الماضي"، ملف خاص بالعدد الجديد من "الثقافة الجديدة"

صدر حديثا العدد الجديد من مجلة الثقافة الجديدة، عدد مايو 2025، عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، ورئيس تحرير المجلة طارق الطاهر الذي كتب في افتتاحية العدد مقالا بعنوان «نبيل فرج رحيل صامت.. لا يليق بنا».

مجلة الثقافة الجديدة

ومما جاء فيه: «هذا الناقد الذي تعاملت معه عن قرب سنوات منذ أن كنت محررا حتى وصولي لرئاسة تحرير أخبار الأدب «1993 -2020»، وكذلك رئاستي لتحرير مجلة الثقافة الجديدة، لم أرَ منه إلا كل تعاون، بل إنه حتى خمس سنوات مضت، ورغم كبر سنه، كان يأتى بنفسه محملا بأوراقه للنشر فى أخبار الأدب، هذه الأوراق التي في جوهرها «وثائق»، واكتشافات عن مثقفين وأدباء، ساهموا فى مسيرة الثقافة العربية والإنسانية».

نقرأ في هذا العدد، الصادر بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف؛ نائب رئيس الهيئة، حوارا مع الناقد الكبير الدكتور محمد مشبال، الذي قال: إن مصر هي التي شكلت وعيه المبكر، حوار: مصطفى القزاز.

كما نطالع بورتريها كتبه أبو الحسن الجمال بعنوان «سامح كريم.. سيرة قلم لا يساوم».

وتتابع المجلة نشر مقالات الكاتب الكبير الراحل محمد جبريل، تلك المقالات التي أرسلها الراحل إلى المجلة قبل وفاته، ومقال هذا العدد بعنوان: «بحري.. من أول السطر».

كما نقرأ في هذا العدد مجموعة من المقالات، فكتب أحمد تمام سليمان «الثقافة بوصفها ضرورة المرحلة»، وكتب عبد العزيز الطالبي «جدلية التأثير والتأثر بين القصة القصيرة جدا وقصيدة النثر»، وكتب محمود بركة «سعد الله ونوس سفر النبوءات بين الثورة والمسرح»، وناصر العزبي «السيناريست الحريف بشير الديك».

أما ملف العدد فجاء بعنوان «جمال الغيطاني.. راوي الحاضر بعين الماضي»، أعده: طارق الطاهر. وشارك فيه نخبة من الكُتاب والنقاد، فكتب محمود عبد الباري تهامي «جدلية النوع الأدبي في التجليات»، ومحمد سليم شوشة «كتاب التجليات.. دراسة في ضوء الجماليات الإدراكية»، وشوقي بدر يوسف «البعد السياسي في وقائع حارة الزعفراني»، ولوث جارسيا كاستانيون «الغيطاني كتب تاريخا نقديا لمصر المعاصرة»، ومحسن فرجاني «في موكب رحلة إلى الشرق».

كما يضم العدد إشراقات إبداعية تنوعت بين القصة القصيرة وشعر الفصحى، لعدد من المبدعين، هم: محمد محمد مستجاب، محمود رمضان الطهطاوي، رمضان إبراهيم بشير، أمينة حسن، عبد الرحمان ابعيوي، نبيلة قطب رشدي، محمد عبد اللطيف، صلاح عبد الستار الشهاوي، تيام أحمد، محمود خير الله، أحمد عزيز الدين أحمد، عبد اللطيف عبادة، فهد أولاد الهاني، أشرف جمعة، مازن حلمي، ضحى محمد السلاب، محمد أحمد فؤاد، محمد عبد القوي حسن.

وفي باب «كتب» نقرأ: «حكايات الغمار» الضوء الذي يحكي سيرة العابرين، وكتب مجدي عبد المجيد خاطر «الذاكرة والوجود والزمن في خريطة الحكايات القديمة»، ومحمد دوير «سؤال الأخلاق سينوغرافيا العالم الاجتماعي المعاصر»، وهاني منسي «حتمية الألم في الوجود الإنساني»، وعلاء الجابري «تاج شمس وتعدد منابع الكتابة واتحاد المصب الإبداعي»، ومحمد عطية محمود «تيمة العودة في عتبات السلطان، وأخيرا فوزي خضر في ديوان وشاعرة «بنية القصية في رقص ع الحافة».

كما نقرأ في باب دراسات «صناعة المتخيل الشعري عند فؤاد قاعود» لأسماء عطا جاد الله.

أما في باب الترجمة فنقرأ: «الذكاء الاصطناعي ينتهك حقوق الملكية الفكرية»، و«ماريو بارجاس يوسا.. رحيل أيقونة أمريكا اللاتينية» لريتشارد ليا - سيان كين - ترجمة: محمد يادم، و«شخصيات يوسا التي لا تخضع لوطأة الواقع» لنصرالله ممبرول - ترجمة: نصر عبد الرحمن، و«ستاتوفتشي وهاكستون: الكتابة كشرنقة من الحرية المطلقة» حاورهما: كيث براون - ترجمة: أحمد إسماعيل عبد الكريم، و«فنون الذاكرة وبلاغة العزلة في مذكرات بول أوستر»، لمحمد إقبال اسويدي، واستعادة 2: «محمد مكين أمين: اللغة العربية في الصين» لجمال المراغي.

الثقافة الجديدة 2

وفي الثقافة الجديدة 2 التي تعد مجلة متخصصة في الفنون داخل المجلة الأم، نقرأ: «عايش إكلينيكيا.. مقاومة إنسانية للبقاء الحي» لنهلة إيهاب، و«المسرحي طارق عمار: الكاتب يجب أن يمتلك مشروعا إبداعيا مميزا» حوار: رنا رأفت، و«ملك الحديد: التغيرات الطبقية في الأدب والحب في السينما» لوليد الخشاب، و«قهوة المحطة.. مرثية حزينة لأحلام أجيال من الشباب العبي» لطارق عبد الفتاح، و«نفس عميق.. البحث عن الحضور الروحي والسكينة في أعماق الوجدان» لسعد العبد، و«الجيش في مصر القديمة.. مؤسسة الدولة ومسطر أمجادها الأولى» لسامي أبو بدر، و«الحل والربط في الثقافة الشعبية» لأشرف أيوب معوض.

بالإضافة إلى المقالات الثابتة التي يكتبها نخبة من الكتاب والمبدعين المصريين والعرب، هم: محمد عبد الباسط عيد، سمير الفيل، عبيد عباس، عمر المعتز بالله، عبد الرحمن الطويل، ناهد صلاح.

يذكر أن مجلة الثقافة الجديدة تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، نائب رئيس التحرير عائشة المراغي، مدير التحرير التنفيذي الناقد مصطفى القزاز، الإخراج الفني عمرو محمد.

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