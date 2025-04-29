الثلاثاء 29 أبريل 2025
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أخبار مصر

رسميًا، مصر تتقدم لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في 2029

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا بشأن تنسيق الجهود والاستعدادات اللازمة لتقديم مصر ملف استضافة اجتماعات صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين عام 2029، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من المسئولين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتي لبحث الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029، وذلك بناءً على مذكرة واردة من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي والوزراء المعنيين بشأن استضافة مصر لهذه الاجتماعات.

وخلال الاجتماع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن كلًا من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يحرصان تاريخيًا على عقد اجتماعاتهما السنوية معا، مضيفة أنه منذ عام ١٩٥٣ قرر مجلس المحافظين، حرصا على الكفاءة والحفاظ على الطابع الدولي للمؤسستين، عقد هذه الاجتماعات خارج واشنطن مرة كل ثلاث سنوات.

وتابعت الوزيرة: تقدّمت مصر لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أبريل الجاري بطلب لاستضافة هذه الاجتماعات السنوية عام 2029.  

وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن عقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يتم عادة في شهر أكتوبر، حيث يشارك خلال الاجتماعات السنوية نحو ۱۲۰۰۰ مشارك من وزراء المالية والتعاون الدولي، ورؤساء البنوك المركزية، والمؤسسات المالية، ومنظمات المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية والإعلامية من ۱۹۰ دولة.

وأضافت أنه خلال أسبوع الاجتماعات السنوية، يُعقد أكثر من ۱۰۰۰ اجتماع وفعالية رسمية وثنائية، إلى جانب ندوات ومؤتمرات صحفية حول قضايا الاقتصاد العالمي.

وأوضحت "المشاط" أنه لضمان نجاح الاجتماعات يتعاون فريقا الصندوق والبنك عن قرب مع الدولة المستضيفة لتقييم المرافق والنقل والتأشيرات وغيرها، وفق دليل مُعد بناءً على الخبرات السابقة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لتجهيز الملف الخاص باستضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة اجتماعات صندوق النقد محافظ البنك المركزي حسن عبدالله

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