إحالة أوراق 8 أشخاص للمفتي لقتلهم شابا في قنا

قضت محكمة جنايات قنا، بإحالة أوراق 8 أشخاص إلى فضيلة المفتي بتهمة استدراج شخص بإعلان وهمي على موقع فيس بوك وقتله وسرقته في مركز نقادة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، وعضوية المستشار تامر الأمير الطاهر، والمستشار محمد عبدالحميد، والمستشار محمد إسماعيل، وأمانة سر أحمد جمال، ومحمد عبدالوهاب، والحاجب جبريل محمد.

تفاصيل الواقعة بقنا

ترجع بداية القضية إلى شهر ديسمبر من عام 2023 عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة، يفيد بمقتل الشاب أحمد كمال، يبلغ من العمر 35 عامًا، من القاهرة، بدائرة المركز بطلق ناري بعد استدراجه من القاهرة بإعلان وهمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعلى الفور شكلت المديرية فريق بحث برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، والعقيد مصطفى بكري رئيس فرع المباحث الجنائية بجنوب قنا، والرائد أحمد هشام، كان حينها معاون أول مركز شرطة نقادة، وخلال ساعات تم تحديد المتهمين بعد فحص كاميرات المراقبة بأنهم 8 أشخاص هم "محمود.ر، ومحمد.ط، ومحمد.ح، وسيد.ح، وآخرين، من قريتي أسمنت وبشلاو في مركز نقادة.



وكشفت التحريات أن المتهمين استدرجوا المجني عليه من القاهرة بإعلان وهمي لبيع سيارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعند وصوله لمحافظة قنا قتلوه وسرقوا المبلغ المالي الذي كان بحوزته للشراء على الطريق الصحراوي في قرية صوص مركز نقادة.

تم القبض على المتهمين وإعادة المبلغ المالي والسلاح المستخدم في الواقعة، وإزالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي قضت بإحالة 8 أشخاص إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم بتهمة قتل الضحية.

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