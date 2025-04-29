الثلاثاء 29 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إحالة أوراق 8 أشخاص للمفتي لقتلهم شابا في قنا

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات قنا، بإحالة أوراق 8 أشخاص إلى فضيلة المفتي بتهمة استدراج شخص بإعلان وهمي على موقع فيس بوك وقتله وسرقته في مركز نقادة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، وعضوية المستشار تامر الأمير الطاهر، والمستشار محمد عبدالحميد، والمستشار محمد إسماعيل، وأمانة سر أحمد جمال، ومحمد عبدالوهاب، والحاجب جبريل محمد.

 

تفاصيل الواقعة بقنا

ترجع بداية القضية إلى شهر ديسمبر من عام 2023 عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة، يفيد بمقتل الشاب أحمد كمال، يبلغ من العمر 35 عامًا، من القاهرة، بدائرة المركز بطلق ناري بعد استدراجه من القاهرة بإعلان وهمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعلى الفور شكلت المديرية فريق بحث برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، والعقيد مصطفى بكري رئيس فرع المباحث الجنائية بجنوب قنا، والرائد أحمد هشام، كان حينها معاون أول مركز شرطة نقادة، وخلال ساعات تم تحديد المتهمين بعد فحص كاميرات المراقبة بأنهم 8 أشخاص هم "محمود.ر، ومحمد.ط، ومحمد.ح، وسيد.ح، وآخرين، من قريتي أسمنت وبشلاو في مركز نقادة.


وكشفت التحريات أن المتهمين استدرجوا المجني عليه من القاهرة بإعلان وهمي لبيع سيارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعند وصوله لمحافظة قنا قتلوه وسرقوا المبلغ المالي الذي كان بحوزته للشراء على الطريق الصحراوي في قرية صوص مركز نقادة.

تم القبض على المتهمين وإعادة المبلغ المالي والسلاح المستخدم في الواقعة، وإزالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي قضت بإحالة 8 أشخاص إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم بتهمة قتل الضحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قنا قرية صوص محكمة جنايات قنا محافظة قنا مركز شرطة نقادة مركز نقادة

مواد متعلقة

مصرع شاب غرقا في قنا

يوفر 375 فرصة عمل متنوعة، محافظ قنا يفتتح ملتقى التوظيف لبرنامج "مهنتك مستقبلك"

القبض على قاتل صديقه في قنا

العثور على جثة شاب متحللة في قنا
ads

الأكثر قراءة

تصل لحد العاصفة الترابية وتنخفض الرؤية، تحذير عاجل لسكان هذه المحافظات غدا

إثيوبيا ترفض تخفيض مياه سد النهضة، وتدفقات النيل تتراجع

مصادر تكشف تعديلات الإيجار القديم: تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات وزيادة ألف جنيه بحد أدنى

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون "العلاوة" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

خبير مناخ يحذر من عاصفة رملية تحول النهار إلى ليل غدا وأمطار على السواحل الشمالية

آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 29- 4- 2025 بالأسواق

آخر تطورات أزمة الشرط الجزائي بين الأهلي وكولر

تفاصيل أزمة مباراة طنطا والمقاولون في دوري المحترفين

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 29- 4- 2025 بالأسواق

37 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

آخر تطورات أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 29- 4- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رسائل هامة من رئيس البرلمان عن قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. محمد ماضي أبو العزائم، قاد الجهاد ضد الاحتلال الإنجليزي في مصر والسودان

تفسير رؤية الوزير في المنام وعلاقته بالترقية والازدهار المادي

«كل نفس ذائقة الموت»، الشعراوي يتحدث عن الحقيقة المطلقة في الحياة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية