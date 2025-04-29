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أخبار مصر

خبير مناخ يحذر من عاصفة رملية تحول النهار إلى ليل غدا وأمطار على السواحل الشمالية

أرشيفية
أرشيفية
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كشف الدكتور شاكر أبو المعاطي أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، عن حالة اضطراب جوي عنيف ومظاهر للطقس المتطرف تضرب البلاد بداية من غد الأربعاء، بشكل يحدث لأول مرة منذ سنوات.

وأكد أبو المعاطي أن هناك منخفضا صحراويا زادت قوته مؤخرًا، وقيم الضغط في مركزه وصلت إلى 997 مللي بار داخل مصر وهو ما يزيد من احتمالات حدوث عاصفة رملية جدارية تحول النهار إلى ليل، مشيرًا إلى أن المناطق التي تتأثر ستكون على حسب حركة ومسار المنخفض وهي متغيرة.

ولفت إلى أن تلك الأجواء تبدأ بالتدريج اليوم الثلاثاء 29 ابريل على غرب مصر ولكن الذروة تكون يوم الأربعاء مع توسيع التأثير ليشمل المناطق الداخلية من الدلتا والقاهرة ومدن القناة والصعيد خصوصا شماله.

ولفت إلى أن سرعة هبات الرياح تصل في الصحراء الغربية إلى 100 ك كم/ساعة وتلك رياح عاصفية قادرة على حمل أطنان من الرمال باتجاه المناطق الداخلية ولكن تقل هبات الرياح في المناطق الداخلية، وتكون قوية على شمال الصعيد والقاهرة والدلتا ومدن القناة بسرعة 70 ل 90 كم/ساعة.

وتابع: "تكتمل مظاهر الطقس المتطرف بجذب المنخفض لكتل هوائية حارة من وسط أفريقيا وكتل هوائية باردة من جنوب أوروبا ومرافق له منخفض علوي في الطبقة 500 وبالتالي سيكون هناك تصادم عند شمال غرب مصر بين الجبهات الهوائية المختلفة".

كما من المتوقع أن تحدث أمطار غزيرة مع تساقط لحبات البرد بحجم كبير مع فرص اقل حدة على باقي السواحل الشمالية وشمال الدلتا أيام الأربعاء والخميس.

 

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