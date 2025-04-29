إقالة مع إيقاف التنفيذ، الوداد يهرب من فخ كولر والأهلي بطريقة ذكية

حسمت إدارة نادي الوداد المغربي مصير المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، بعد أقل من عام على التعاقد معه لقيادة الفريق الأول لمحاولة استعادة مكانته المرموقة محليا وإفريقيا.

رحيل استثنائي لمدرب الوداد

وقررت إدارة الوداد الرياضي السماح للمدرب رولاني موكوينا بعطلة استثنائية على أن يتم إنهاء العلاقة التعاقدية معه بشكل رسمي مباشرة بعد نهاية الموسم.

كما أعلن أن المدير الرياضي أمين بنهاشم سيقود الفريق خلال هذه المرحلة.

وجاء قرار إدارة الوداد بمنح المدرب عطلة استثنائية على أن يتم إنهاء التعاقد نهاية الموسم، من أجل تفادي دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب.

ويسعى الوداد من تفادي الأزمة التي حدثت بين الأهلي ومدربه المقال مارسيل كولر حيث طلب السويسري الحصول على ما يقرب من 3.5 مليون يورو قيمة مستحقاته لنهاية عقده في صيف 2026 في حين يرغب الأهلي في تسديد 500 ألف يورو فقط وهما قيمة شهرين من راتبه.

ومازالت المفاوضات مستمرة في الأهلي مع مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق من أجل إنهاء أزمة الشرط الجزائي، خاصة أن الإدارة القانونية بالنادي تبحث في الوقت الحالي كافة الأوراق الخاصة بعقد المدرب السويسري من أجل الوصول إلى صيغة اتفاق لتسوية الأمر بالتراضي مع كولر.

أرقام موكوينا مع الوداد المغربي

وتسلم رولاني موكوينا الإشراف على مقاليد الوداد الفنية، رسميا يوم 30 أغسطس 2024، وذلك في المباراة الافتتاحية للدوري المغربي للمحترفين أمام المغرب الفاسي، حيث تلقى الخسارة (1 ـ0) في بداية مشواره.

وخاض الوداد أمس الأربعاء 23 أبريل، آخر مباراة تحت قيادة موكوينا وكانت في الدوري أيضا ضد أولمبيك آسفي وانتهت بالتعادل (1 ـ1).

وبين مباراة المغرب الفاسي ومواجهة آسفي، خاض المدرب الجنوب إفريقي 35 مباراة من بينها 27 في الدوري المغربي، ومبارتان في كأس العرش و6 مباريات في كأس التميز وهي مسابقة مستحدثة في الكرة المغربية.

وفي الدوري، جمع موكوينا 45 نقطة في 27 مباراة، وحقق 11 انتصارا و12 تعادلا و4 هزائم، علما أنه لم يحقق الفوز في آخر 5 مباريات بالمسابقة.

أما في كأس العرش فقط غادر الوداد المسابقة من الدور ثمن النهائي بعد الخسارة من المغرب التطواني (0/1) بعد أن كان تأهل لهذا الدور بالفوز على الفتح الرباطي بالنتيجة ذاتها.

وفي كأس التميز، خاض الوداد البيضاوي 6 مباريات حقق فيها انتصارين وتعادلين وخسارتين.

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