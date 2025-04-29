التحريات تكشف سبب وفاة ثلاثيني داخل سيارته بالتجمع

تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث الجنائية حول واقعة العثور على جثة رجل داخل سيارة ملاكي بالتجمع الخامس، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وأكدت التحريات الأولية أن الوفاة طبيعية نتيجة توقف عضلة القلب طبقا لتقرير الطب الشرعي المبدئي.

وعززت هيئة الإسعاف بسيارة لنقل جثة المتوفي لأقرب مستشفى من موقع الحادث.

وترجع تفاصيل الواقعة، باكتشاف الأهالي جثة رجل في العقد الثالث من العمر داخل سيارة ملاكي وعلي الفور تم إبلاغ جهات الأمن المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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