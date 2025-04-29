رسائل مهمة لرئيس أنجولا والاتحاد الأفريقي من قلب القاهرة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في قصر الاتحادية، "جواو لورينسو" رئيس جمهورية أنجولا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية التي شملت استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تضمن جلسة مباحثات مغلقة أعقبتها جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين، حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما ناقش الجانبان آليات دعم عمل الاتحاد الأفريقي وتعزيز التكامل القاري، إلى جانب الجهود المبذولة للحفاظ على السلم والأمن في القارة الأفريقية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيسين شهدا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين. واختُتم اللقاء بعقد مؤتمر صحفي إستعرض فيه الرئيسان نتائج المباحثات.

ووجه الرئيس الأنجولى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى والوزراء ومؤسسات الدولة المصرية الموقرة والشعب المصرى على حفاوة الاستقبال في زيارتهم للقاهرة.

وأكد الرئيس الأنجولى فى كلمته على العلاقات التاريخية بين مصر وأنجولا والتى تعود إلى عام 1966، مشيرا إلى الارتقاء بالعلاقات التي تعكس رغبة البلدين.

وقال: إن مصر وأنجولا لديهما اهتمام مشترك للارتقاء بالعلاقات بينهما ولديهما اهتمام بالتعاون فى مختلف المجالات، لا سيما في مجالات الاستثمار فى البلدين.

وأعرب عن ترحيبهم بمشاركة الشركات المصرية فى البنية التحتية والشبكات الكهربائية والتوزيع فى أنجولا، كما أن لديهم اهتمامًا خاصًا بالتعاون فى مجال الصحة وصناعة الأدوية مؤكدا أنه سيزور بعض الشركات المصنعة للأدوية فى مصر والمرحب بها فى أنجولا.

كما أشار إلى اهتمامهم بتدريب الكوادر الطبية الأنجولية موكدًا أنهم يفتقدون لمجالات تحضير الأدوية واللقاحات.

وأكد الرئيس الأنجولى أن مصر لديها سمعة ممتازة فى مجال الاتصالات معربا عن اهتمام بلاده بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية.

وأعرب أيضا عن اهتمامهم بالتعاون مع مصر فى مجال الدفاع والاستفادة من القدرات المصرية الكبيرة لتحديث المعدات الحربية والقوة الجوية.

وأشار الرئيس الأنجولى بنجاح مصر فى مكافحة الإرهاب مشيرا إلى أن مصر تغلبت على التحديات فى هذا الإطار، معربًا عن تطلع بلاده للتعاون مع مصر وتبادل الخبرات.

وفيما يتعلق بالاتحاد الأفريقي بصفته الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى قال الرئيس الأنجولى: نود أن نتعلم من ريادة الرئيس السيسي خلال رئاسته للاتحاد الأفريقى 2019”.

وقال الرئيس الأنجولى إنه ناقش مع الرئيس السيسى مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث ناقشا الأزمة فى رواندا والسودان وجنوب السودان، كما تطرقا إلى قضايا الشرق الأوسط وفلسطين.

وأكد أن مصر لعبت دورا مهما فى أزمة غزة والقضية الفلسطينية التي استمرت 80 عاما ويجب أن يكون هناك حلًا دائمًا وهو إقامة الدولة الفلسطينية وهو قرار موجود بالفعل ووقعت عليه العديد من الدول فى العالم.

وأشار الرئيس الأنجولى إلى القمة العربية الطارئة التي عقدت فى القاهرة مؤخرا والتى تبنت خطة إعادة إعمار قطاع غزة وإرساء السلام فى الإقليم موجهًا التهنئة للرئيس السيسي على نجاح القمة العربية، ومعربًا عن أمله فى عودة الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط إلى طبيعتها.

وقال الرئيس الأنجولى إنه تم الاتفاق على إقامة لجنة مشتركة بين مصر وأنجولا، يتم من خلالها متابعة وتنفيذ مذكرات التفاهم التى تم توقيعها اليوم، والمضي قدما فى تحقيق ذلك على أرض الواقع.

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